Песков объяснил паузу в переговорах по Украине

Песков объяснил паузу в переговорах по Украине

Песков: основное внимание США сейчас сосредоточено на Ближнем Востоке.

Причиной паузы в диалоге по Украине стал конфликт на Ближнем Востоке, на котором сосредоточено основное внимание США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они (США) не отвлеклись, просто они сейчас гораздо больше заняты Ираном <...> Иран— это та война, которую ведут Соединенные Штаты, и поэтому они сейчас гораздо больше заняты иранскими событиями, и поэтому сейчас образовалась пауза в мирном процессе по Украине», — цитируют Пескова «Известия».

Представитель Кремля добавил, что российская армия продолжает активно продвигаться на всех участках фронта.

Чем обернется возврат банковского перевода от мошенников

Безобидный возврат средств от незнакомца может привести к блокировке всех счетов, предупредили россиян.

Мошенники стали активно использовать схему с возвратом переводов, втягивая граждан в преступные действия по обналичиванию похищенных средств. Попытка вернуть поступившие от незнакомца средства может обернуться серьезными последствиями. Об этом рассказал эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава в беседе с РИА Новости.

Схема обмана выглядит следующим образом: на карту гражданина поступает перевод от неизвестного лица. После этого отправитель связывается с ним через мессенджер и просит вернуть якобы ошибочно отправленную сумму на другие реквизиты. .

Как пояснил эксперт, деньги, поступившие на счет, почти наверняка ранее были похищены  у другой жертвы. Возвращая их на сторонний счет, получатель фактически становится «дропом» — участником преступной цепочки по обналичиванию средств.

Последствия такого перевода могут быть крайне серьезными. Если пострадавший от действий мошенников реальный владелец средств обратится в полицию, информация о транзакции попадет в базу данных Центробанка. В результате реквизиты получателя автоматически вносятся в список подозрительных операций. 

«Ваши карты и счета могут быть полностью заблокированы во всех банках страны», — предупредил эксперт.

Кучава рекомендует при получении переводов от незнакомцев сразу обращаться в банк и сообщить о случившемся. 

