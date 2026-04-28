weather 3.8°
$ 74.81
87.88

Главная / Новости / Ветераны СВО из Ленинградской области планируют строить свою карьеру в регионе

Новости Социум

Ветераны СВО из Ленинградской области планируют строить свою карьеру в регионе

Они уже прошли переподготовку в МГИМО и планируют трудоустроиться в родном регионе.

Сергей Антонов и Вагиф Хаирбеков стали выпускниками программы «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий», которая реализуется при МИД России.

«Сергей Валерьевич и Вагиф Ахмедпашаевич прошли качественную подготовку на федеральной программе, имеют за плечами серьёзный опыт службы, при этом успели поработать и на гражданских специальностях. Бойцы настроены на работу в Ленинградской области — предложили ребятам разные пути развития. Рассмотрим детально каждый вариант и подберём наиболее подходящий для наших ветеранов», — отметил вице-губернатором по внутренней политике Константин Патраев. 

Вам будет интересно
В 2025 году в рамках социальной интеграции ветеранов проходила реализация программы «Герои Команды 47», по итогам первого модуля которой в июле были подведены результаты, а также стартовал набор на второй поток образовательной программы «Бизнес героев 47». Как уже ранее писал ivbg.ru, работодатели теперь должны размещать вакансии для участников СВО на единой цифровой платформе «Работа в России».

Ленинградская область в 2025 году продолжала активно поддерживать участников СВО и их семьи, внедряя новые социальные программы и расширяя уже существующие меры. За 2025-й в регионе увеличили финансовые выплаты для контрактников, ввели стипендии для желающих продолжить обучение, а также организовали бесплатные курсы и новые услуги для ветеранов и их близких. Особое внимание уделялось реабилитации, трудоустройству и социальной интеграции бойцов. Обо всём этом и многом другом - читайте у нас.

Теги

Ленобласть ветераны СВО
Новости Происшествия

Охотника будут судить за убийство человека вместо лося в Ленобласти

Выстрелом по автомобилю и убийством закончилась охота в лесном массиве Кингисеппского района 3 января 2026 года. Перед судом по делу о причинении смерти по неосторожности предстанет 27-летний мужчина.

По версии следствия, во время охоты обвиняемый по ошибке принял двигавшийся по дороге автомобиль за лося и дважды выстрелил. Одна из пуль попала в машину. Находившийся на переднем сиденье пассажир получил ранение бедра и позже скончался.

В отношении охотника возбудили уголовное дело. В Следственном комитете сообщили, что расследование завершено, доказательства собраны, материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Вам будет интересно
Теги

Ленинградская область Кингисеппский район

Популярное

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
22:30 26.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
15:10 27.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
22:38 21.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться