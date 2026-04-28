Чиновники из Всеволожского района похитили земельный участок

Чиновники из Всеволожского района похитили земельный участок

Следствие установило, что двое чиновников из администраций Морозовского поселения Всеволожского района похитили земельный участок площадью более 37,8 тыс. квадратных метров.

На скамье подсудимых оказались заместитель главы администрации по архитектуре и управлению имуществом Морозовского поселения и заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Всеволожского района.

Суд установил, что чиновники, используя служебное положение, похитили земельный участок, расположенный в городском поселении имени Морозова. Каждому из них назначили по 4 года лишения свободы условно. Кроме того, обоим назначили штрафы по 400 тыс. рублей.

Также осужденным на 2 года запретили занимать должности в органах власти и местного самоуправления. Приговоры в законную силу пока не вступили.

Вам будет интересно
Всеволожский район Ленинградская область
Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работать в Хапо-Ое

Жители деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе получили доступ к качественной медицинской помощи.

Жителям деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе Ленобласти получили стал доступен новый фельдшерско-акушерский пункт. Его построили на замену устаревшему в Новой Пустоши.

Новое медучреждение спроектировано с учетом современных стандартов комфорта как для пациентов, так и для персонала. В распоряжении медиков теперь не только кабинет фельдшера, но и полноценный процедурный кабинет, а также специальные помещения для хранения лекарственных препаратов и зона ожидания. ФАП оснащен всем необходимым оборудованием для оказания первичной помощи, а для удобства местных жителей на базе пункта организована продажа медикаментов.

Медицинскую помощь в новом ФАПе смогут получать порядка 1,5 тысячи жителей, включая население соседних деревень. Мощность пункта составляет 20 посещений в смену. На постоянной основе прием пациентов ведут фельдшер и медицинская сестра, а для консультаций узких специалистов предусмотрен выездной график. В ближайшее время ожидаются визиты хирурга, офтальмолога и гинеколога.

Вам будет интересно
ФАП Всеволожский район

