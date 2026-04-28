Следствие установило, что двое чиновников из администраций Морозовского поселения Всеволожского района похитили земельный участок площадью более 37,8 тыс. квадратных метров.

На скамье подсудимых оказались заместитель главы администрации по архитектуре и управлению имуществом Морозовского поселения и заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Всеволожского района.

Суд установил, что чиновники, используя служебное положение, похитили земельный участок, расположенный в городском поселении имени Морозова. Каждому из них назначили по 4 года лишения свободы условно. Кроме того, обоим назначили штрафы по 400 тыс. рублей.

Также осужденным на 2 года запретили занимать должности в органах власти и местного самоуправления. Приговоры в законную силу пока не вступили.