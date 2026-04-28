weather 3.2°
$ 74.69
87.59

Главная / Для души / Штормовой ветер накроет Ленобласть в среду

Для души Новости

Штормовой ветер накроет Ленобласть в среду

В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Фото: подготовлено GigaChat

В следующие сутки в Ленинградской области ожидается усиление порывов ветра до 20 метров в секунду. Гидрометцентр России объявил штормовое предупреждение.

«Ветер. Период предупреждения до 06 ч. 29 апреля. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с», — предупредили синоптики.

Теги

Гидрометнцетр предупреждение о непогоде
Новости Социум

Врач раскрыла серьезное последствие частого приема обезболивающих

Частый прием таких препаратов может обернуться язвой желудка.

Фото: freepik

Россиянам посоветовали избегать бесконтрольного приема обезболивающих. В противном случае существует риск развития НПВС-индуцированной язвенной болезни. Об этом в беседе с «Газетой.ru» заявила гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.

Эта болезнь развивается в результате частного приема обезболивающих, особенно — ибупрофена. 

«На первый взгляд, в этом нет ничего тревожного: выпил таблетку — боль отступила. Однако постепенно прием лекарств может превратиться в привычку: человек начинает «поддерживать» себя обезболивающими постоянно», — заявила Головчанская.

Причем злоупотребление обезболивающими грозит не только язвой, но и желудочно-кишечным кровотечением, предупредила врач.

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

15:10 27.04.2026

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге

22:30 26.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться