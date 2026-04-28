Россиянам посоветовали избегать бесконтрольного приема обезболивающих. В противном случае существует риск развития НПВС-индуцированной язвенной болезни. Об этом в беседе с «Газетой.ru» заявила гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.

Эта болезнь развивается в результате частного приема обезболивающих, особенно — ибупрофена.

«На первый взгляд, в этом нет ничего тревожного: выпил таблетку — боль отступила. Однако постепенно прием лекарств может превратиться в привычку: человек начинает «поддерживать» себя обезболивающими постоянно», — заявила Головчанская.

Причем злоупотребление обезболивающими грозит не только язвой, но и желудочно-кишечным кровотечением, предупредила врач.