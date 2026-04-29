По данным Минобороны, БПЛА уничтожили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями, а также в Крыму.

В Белгородской области, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, есть погибший и пострадавшие. В селе Борисовка Волоконовского округа мужчина погиб от детонации дрона. В селе Доброе Грайворонского округа двое мужчин получили баротравмы, минно-взрывные травмы, ушибы спины и ног. Здание там частично разрушено. В районе поселка Красная Яруга при ударе по автомобилю пострадали отец с сыном. В поселке Октябрьский Белгородского округа травмы получила женщина. На участке автодороги Бобрава – Ракитное баротравму получил водитель ГАЗели. Еще три человека получили различные травмы в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Там также повреждено здание социального объекта.

В Воронежской области уничтожили и подавили 10 беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

В Ростовской области БПЛА уничтожили в Боковском, Кашарском, Миллеровском и Шолоховском районах. По словам главы региона Юрия Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Севастополе, как сообщил губернатор Михаил Развожаев, сбили две воздушные цели в районе Качи и Балаклавском районе. Гражданские объекты в городе не пострадали.

Власти других регионов о последствиях атаки беспилотников не сообщали.

Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Тамбова, Пензы, Саратова, Ульяновска, Самары, Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска, Оренбурга, Уфы, Ижевска, Челябинска, Орска, Екатеринбурга и Перми.