Ленинградские семьи приглашают к участию в региональном этапе конкурса «Семья года»

Организаторы приглашают на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» семьи, которые воспитывают в детях патриотизм, приобщают их к творчеству, могут похвастаться профессиональными достижениями или собственным семейным делом.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Для участия необходимо выполнить два шага. Во-первых, снять короткий видеоролик о составе семьи, её достижениях и увлечениях. Во-вторых, направить заявку в администрацию своего муниципального образования. Сделать это нужно до 5 мая включительно.

Региональный этап проводится по шести номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций» и «Семья защитника Отечества». Победители областного этапа получат возможность выйти на федеральный уровень и представить Ленинградскую область уже перед всей Россией.

Как отметила председатель областного комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачёва, в прошлом году участниками регионального этапа в Ленинградской области стали 77 семей.

«А победителем — замечательная семья из Соснового Бора. Вдохновляющий пример. И у вашей семьи тоже есть такая возможность», — подчеркнула Толмачёва.

Ранее семья Юзвиков Кузьмы Николаевича и Татьяны Валериановны стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья ― хранитель традиций». Они представили звено педагогической династии, общий стаж которой составляет 155 лет.

В 2020 году победу в конкурсе также одержали супруги из Тосненского района — Александр и Анна Кацель. В семье воспитывается шестеро детей. В 2021 году победу во всероссийском конкурсе одержала семья из Красноборского городского поселения. Семейный стаж супругов – 9 лет, они воспитывают четырех детей. А 2023 году семья Юзвиков из Всеволожского района стала победителем конкурса в номинации «Семья — хранитель традиций». Семья Владимира и Елены Лесун из Соснового Бора стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья — хранитель традиций» в 2025 году.

Пенсионер умер сидя в Гатчине. Задержан рецидивист

Пенсионера с признаками насильственной смерти нашли сидящим на кухне коммунальной квартиры в доме на Киевской улице в Гатчине ночью 28 апреля.

Сообщение в полицию поступило от бригады скорой помощи в первом часу ночи. На теле 65-летнего мужчины обнаружили множество кровоподтеков и ссадин на шее. Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что пенсионер умер от тупой травмы живота.

Следствие завело уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Ночью задержали подозреваемого – 32-летнего жителя Гатчины, который ранее был неоднократно судим. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

