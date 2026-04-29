weather 7.1°
$ 74.69
87.59

Главная / Новости / Народная программа «Единой России» расширяет доступ к медицинской помощи

Новости Социум

Народная программа «Единой России» расширяет доступ к медицинской помощи

«Единая Россия» продолжает развивать систему здравоохранения – этому посвящён отдельный блок действующей народной программы партии. В сельских районах построено более 7,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий по всей стране, а свыше 6 тысяч медицинских объектов капитально отремонтированы. В 2025 году в медицинские учреждения поступило около 40 тысяч единиц нового оборудования.

В Ленинградкой области привлечено 413 медицинских специалистов (267 врачей), удвоено финансирование программы «Земский доктор».

«В рамках Народной программы были предложены важные инициативы, основное внимание которых сосредоточено на развитии и внедрении методов дистанционного мониторинга здоровья пациентов с высоким риском. Такой подход особенно актуален для межрайонных больниц Ленинградской области, где использование современных технологий может значительно повысить качество медицинской помощи. Предлагается расширить мониторинг, включив в него не только пациентов высокого риска, но и семьи участников СВО. Еще одно важное направление — повышение доступности качественной медицинской помощи для лиц, находящихся в учреждениях медико-социальной сферы, таких как психо-неврологические интернаты.

За последние годы в Ленинградской области реализовано множество проектов в рамках Народной программы партии. Среди них — участие около 1,8 тысячи человек в программе «Земский доктор (фельдшер)» за пять лет, строительство пяти поликлиник, 89 ФАПов и врачебных амбулаторий, а также капитальный ремонт 42 медицинских организаций первичного звена. Регион обладает одним из самых лучших социальных кодексов в стране, который не только закрепляет нормативы, но и воплощает реальные инициативы, значительно повышающие уровень жизни и доступность медицинских услуг для всех жителей области», - прокомментировала Депутат Законодательного собрания от Партии «Единая Россия» Татьяна Тюрина», - прокомментировала Депутат Законодательного собрания от Партии «Единая Россия» Татьяна Тюрина.

Ранее, на региональном отчетно-программном форуме Партии «Единая Россия» - «Есть результат!» Секретарь Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что 50 медиков получили служебное жильё. Введены поликлиника в Кировске, амбулаторный комплекс в Тельмана, центр протезирования во Всеволожске и центр реабилитации в Коммунаре. Цифровая зрелость здравоохранения достигла 98%. Поставлена задача к 2030 году достичь продолжительности жизни 78,6 лет.

Теги

Единая Россия Народная программа «Единой России»
Новости Социум

В Ленинградской области продлён срок учёта задолженности за электроэнергию при назначении льгот

Депутаты Законодательного собрания 47 региона на заседании 29 апреля приняли областной закон, который продлевает период, в течение которого задолженность за электроэнергию не учитывается при определении права граждан на получение льготы.

Инициатива призвана учесть особенности отопительного сезона и предоставить жителям региона дополнительное время для урегулирования долгов. Законопроект был принят сразу в трёх чтениях по рекомендации профильной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.

Документ внесли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Алиев, Сергей Бебенин и Дмитрий Рытов (все — фракция «Единая Россия»). Поправки вносятся в статью 2 областного закона от 27 марта 2026 года № 24‑оз. Ранее действовавшая редакция устанавливала, что при определении права на льготу не учитывается задолженность за услуги электроснабжения, возникшая с 1 января 2026 года до даты вступления в силу закона № 24‑оз, то есть до 7 апреля текущего года. Принятый законопроект продлевает этот период до 1 июня 2026 года.

Как поясняется в сопроводительной документации, такая корректировка связана с тем, что расходы населения на оплату электроэнергии традиционно возрастают в отопительный период из-за увеличения объёмов потребления. В 2026 году отопительный сезон установлен с января по май включительно. Наличие долга становится препятствием для получения льготы, и продление переходного периода даёт гражданам дополнительную возможность урегулировать задолженность без потери права на меры социальной поддержки.

Ранее в регионе уже был принят ряд мер, направленных на снижение финансовой нагрузки на граждан, проживающих в индивидуальных домах без газоснабжения. В частности, льготные тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии были приравнены к тарифам первого диапазона. Также расширен круг лиц, имеющих право на льготу. Теперь она предоставляется не только собственникам домовладений, проживающим в регионе не менее года, но и членам их семей — супругам, детям, родителям, а также гражданам, которые были вселены в эти помещения в качестве членов семьи.

Теги

Закс ЛО Ленобласть электроэнергия

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

15:10 27.04.2026

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России

07:40 28.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться