«Единая Россия» продолжает развивать систему здравоохранения – этому посвящён отдельный блок действующей народной программы партии. В сельских районах построено более 7,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий по всей стране, а свыше 6 тысяч медицинских объектов капитально отремонтированы. В 2025 году в медицинские учреждения поступило около 40 тысяч единиц нового оборудования.
В Ленинградкой области привлечено 413 медицинских специалистов (267 врачей), удвоено финансирование программы «Земский доктор».
«В рамках Народной программы были предложены важные инициативы, основное внимание которых сосредоточено на развитии и внедрении методов дистанционного мониторинга здоровья пациентов с высоким риском. Такой подход особенно актуален для межрайонных больниц Ленинградской области, где использование современных технологий может значительно повысить качество медицинской помощи. Предлагается расширить мониторинг, включив в него не только пациентов высокого риска, но и семьи участников СВО. Еще одно важное направление — повышение доступности качественной медицинской помощи для лиц, находящихся в учреждениях медико-социальной сферы, таких как психо-неврологические интернаты.
За последние годы в Ленинградской области реализовано множество проектов в рамках Народной программы партии. Среди них — участие около 1,8 тысячи человек в программе «Земский доктор (фельдшер)» за пять лет, строительство пяти поликлиник, 89 ФАПов и врачебных амбулаторий, а также капитальный ремонт 42 медицинских организаций первичного звена. Регион обладает одним из самых лучших социальных кодексов в стране, который не только закрепляет нормативы, но и воплощает реальные инициативы, значительно повышающие уровень жизни и доступность медицинских услуг для всех жителей области», - прокомментировала Депутат Законодательного собрания от Партии «Единая Россия» Татьяна Тюрина.
Ранее, на региональном отчетно-программном форуме Партии «Единая Россия» - «Есть результат!» Секретарь Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что 50 медиков получили служебное жильё. Введены поликлиника в Кировске, амбулаторный комплекс в Тельмана, центр протезирования во Всеволожске и центр реабилитации в Коммунаре. Цифровая зрелость здравоохранения достигла 98%. Поставлена задача к 2030 году достичь продолжительности жизни 78,6 лет.