weather 2.5°
$ 74.88
87.78

Главная / Для души / Музеи-заповедники "Гатчина" и "Парк Монрепо" готовятся к приему гостей

Для души Новости

Музеи-заповедники "Гатчина" и "Парк Монрепо" готовятся к приему гостей

Парковые зоны Гатчины и Выборга закончили весеннюю просушку и снова готовы принимать любителей природы.

Жители и гости столицы Ленинградской области уже могут планировать прогулки на природе. Музей-заповедник «Гатчина» официально объявил об открытии Дворцового парка после весеннней просушки. С 29 апреля доступ на территорию открыт ежедневно с 06:00 до 22:00, вход по билетам и абонементам доступен с 09:00 до 20:00.

Тем временем в Выборге завершаются последние приготовления в парке Монрепо. Его открытие запланировано на 30 апреля. Как рассказали в администрации музея-заповедника, на территории парка провели ремонт дорожек, а также обустроили дренажные каналы. Также специалисты привели в порядок земляную дамбу напротив острова Людвигштайн, обновили грунт в цветниках и провели санитарную обрезку лип на Входной аллее. 

Вам будет интересно
Усиленный режим работы служб и масштабное благоустройство: Ленобласть готовится к 9 мая
Губернатор Ленобласти сообщил о начале подготовки региона к празднованию Дня Победы.  Фото: Александр Дрозденко/ МАХ Губернатор Ленинградской обл...
29.04.2026
132

Фото на миниатюре: пресс-служба Монрепо/ Ирина Андреева

Теги

Монрепо Дворцовый парк
Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 30 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в четверг при проведении дорожных работ будет ограничено движение на нескольких трассах Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 22 (транспортная развязка) ограничение скорости движения на съездах с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:       

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Вам будет интересно
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пожилая женщина ушла вместе с собакой на прогулку 18 апреля и не вернулась. В минувшие сутки ее нашли в лесу в Лужском районе. Фото: freepik Волонтеры...
27.04.2026
929

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-66 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 72+500-80 в ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии;

км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи с увлажнением механизированным способом;

подъезд к г. Выборгу  №1 км 3-4, км 157-158 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка праздничных баннеров.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка прикромочных лотков;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи  механизированным способом.

А-181 «Магистральная»:

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 16, км 36  ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка водоприемных решеток;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

площадка отдыха  км 69 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и покраска беседок;

км 59-60 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00 , ремонт барьерного ограждения;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д и выправка дорожных знаков;

км 126-127 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 25-45 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 «Псков»:

транспортная развязка км 47 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, содержание локально-очистных сооружений.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета с проезжей части механическим способом ( ПУМ ).

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 42, 48 транспортные развязки ограничение скорости движения в оба направления правая полоса (работы по обочине) с 09:00-17:00, очистка водоотводных лотков, мех. очистка обочины.

Вам будет интересно
Когда в мае ждать магнитных бурь: прогноз на месяц
Лаборатория ИКИ РАН составила прогноз геомагнитной активности на следующий месяц. Фото: ИКИ РАН В мае нашу планету ждет относительно стабильный период...
28.04.2026
336

Теги

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ограничения движения

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
15:10 27.04.2026

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
07:40 28.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться