Российский историк и археолог Александр Михайлович Бутягин, сотрудник Государственного Эрмитажа, вернулся в Россию после серии драматических событий за границей. Учёный был освобождён 28 апреля 2026 года в рамках обмена задержанными лицами на белорусско‑польском участке границы.

Кадр из репортажа на Пятом канале

Научная деятельность и карьера

Бутягин - известный специалист по античной археологии, заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела античного мира Эрмитажа. Его научная карьера началась после окончания исторического факультета Санкт‑Петербургского государственного университета в 1993 году.

С тех пор он активно участвует в археологических исследованиях, руководит двумя крупными экспедициями: Мирмекийской - на территории современной Керчи в Крыму, и Стабианской - вблизи Кастелламаре‑ди‑Стабия в Италии. Кроме того, Бутягин преподаёт на кафедре археологии Института истории СПбГУ, руководит секцией «Археология и искусство» Молодёжного центра Эрмитажа и состоит в Международном совете музеев.

Что произошло?

Неприятности у учёного появились в ноябре 2024 года, когда украинские власти заочно предъявили ему обвинение в якобы незаконном проведении поисковых работ на объекте археологического наследия в Крыму. На Украине ему заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кадр из репортажа на Пятом канале

Однако поворотный момент случился через год, 4 декабря 2025-го. Бутягина по запросу Киева задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши в Варшаве. Произошло это во время европейского лекционного тура: археолог направлялся из Нидерландов на Балканы после успешных выступлений в Праге и Амстердаме. Его сразу поместили под арест.

А уже 18 марта 2026 года Окружной суд Варшавы допустил экстрадицию Бутягина на Украину. При этом в польской прокуратуре отмечалось, что на Украине Бутягину могло грозить до 10 лет лишения свободы.

Как удалось вернуть учёного на Родину?

28 апреля 2026 года Александр Бутягин вернулся на родину в рамках масштабного международного обмена заключенными. Операция прошла на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Переров - Беловежа» по схеме «пять на пять».

Основную роль в организации обмена сыграли спецслужбы Беларуси и Польши. Переговоры между КГБ Беларуси и Агентством внешней разведки Польши стартовали ещё в сентябре 2025-го. Это стало возможным после обращения к президенту Александру Лукашенко от лидеров дружественных стран. Белорусский лидер лично курировал процесс.

В ходе закрытых переговоров «в силу различной заинтересованности возникла необходимость включить в процесс спецслужбы других стран». Несмотря на это, многомесячные дипломатические усилия и совместная координация дали положительные плоды.

В рамках обмена Бутягин, а также супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Приднестровье, были передан России в обмен на двух кадровых сотрудников Главного управления внешней разведки СИБ Молдавии. Вместе с Бутягиным на родину вернулись белорусские разведчики Александр Балан и Владислав Надейко, а также журналист Андрей Почобут, осужденный в 2023 году на восемь лет за разжигание вражды и призывы к угрозе нацбезопасности.

Отмечалось, что молдавские офицеры были задержаны в России в 2025 году по подозрению в шпионаже. Они прибыли в страну по поддельным документам для разведки.

КГБ Беларуси поблагодарило ФСБ России за активное участие в операции и высокий уровень взаимодействия.

«Польша и европейские страны уже давно набирают обменный фонд: выдвигают необоснованные обвинения против российских граждан, задерживают их, а затем обменивают на своих шпионов и радикалов. Однако интересно, что европейские чиновники гораздо охотнее идут на контакт с Россией, чем с Украиной. И текущий обмен это подтверждает», - говорится в репортаже «Известий» для Пятого канала.

Реакция РФ

В России ситуация с задержанием учёного вызвала негативную реакцию. Пресс‑служба президента РФ назвала её «правовым произволом». В Эрмитаже заявили, что Бутягин всегда соблюдал международные нормы: получал необходимые разрешения на раскопки - сначала от Украины, затем от России с 2014 года - и передавал все находки в Восточно‑Крымский историко‑культурный музей‑заповедник. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратился в ЮНЕСКО, расценив задержание как политически мотивированное преследование российского специалиста.

Как восприняли задержание Бутягина иностранные коллеги?

Происходящее вызвало негодование в рядах иностранных учёных. Однако политическое давление помешало коллегам Бутягина открыто поддержать его. Об этом рассказали российские эксперты, ссылаясь на данные из научного сообщества.

Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко в эфире телеканала «Крым 24» рассказал, что европейские археологи, несмотря на политическое давление, негласно считали задержание Бутягина незаконным. Венгерские, французские и итальянские специалисты, продолжая неофициальное общение с крымскими коллегами, высказывались в поддержку Бутягина и полагали, что он не нарушил никаких норм. Майко подчеркнул, что научное сообщество было единодушно в своём мнении.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что арест Бутягина вызвал «тягостное впечатление» в мировом научном сообществе. По его словам, многие учёные восприняли ситуацию как «беспредел», хотя и не высказывались публично из-за давления.

Освобождение и перспективы дальнейшей работы

Кадр из репортажа на Пятом канале

Учёного встретили на белорусской земле букетом и подарками. На вопрос о самочувствии, археолог с улыбкой ответил, что всё «прекрасно». Он отметил, что пока не верит, что все трудности остались позади. От предложенной медицинской помощи отказался. На территории Беларуси для специалиста организовали отдых и связь с родными.

Отмечается, что возвращение Александра Бутягина в Россию стало важным событием для научного сообщества. В Эрмитаже заверили: учёный продолжит свою научную и просветительскую деятельность. Его опыт и знания, накопленные за годы работы в области античной археологии, по‑прежнему будут служить развитию отечественной науки и популяризации исторического наследия.