В период майских праздников многофункциональные центры Ленинградской области перейдут на специальный режим работы. Рекомендуем заранее ознакомиться с графиком и планировать визиты с учётом изменений.

В предпраздничные дни — 30 апреля и 8 мая — все филиалы и отделы МФЦ завершат работу на один час раньше обычного, а именно до 20:00. В всероссийские выходные — 1 мая и 9 мая — центры будут закрыты.

Бизнес-офисы МФЦ 8 мая также закроются на час раньше — в 17:00. Выходные дни для них продлятся с 1 по 3 мая, а затем с 9 по 11 мая включительно.

Удалённые рабочие места, включая УРМ и ТОСП, 30 апреля и 8 мая будут закрываться на один час раньше, а 1 и 9 мая работать не будут.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ. Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот. Также получить ответы можно через приложение «МФЦ47». В МФЦ напоминают, что для экономии времени можно заранее записаться на приём через чат-бот «МАХ», на сайте, по телефону 8-812-775-47-47 или на в портале или в любом МФЦ. Для получения электронного талона пользователю достаточно зайти в раздел «Виртуальный талон» на сайте МФЦ, выбрать нужный офис, скачать и отсканировать QR-код с помощью смартфона и перейти по предложенной ссылке.