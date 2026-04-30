МФЦ Ленинградской области изменил график работы в предпраздничные и праздничные дни

В период майских праздников многофункциональные центры Ленинградской области перейдут на специальный режим работы. Рекомендуем заранее ознакомиться с графиком и планировать визиты с учётом изменений.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

В предпраздничные дни — 30 апреля и 8 мая — все филиалы и отделы МФЦ завершат работу на один час раньше обычного, а именно до 20:00. В всероссийские выходные — 1 мая и 9 мая — центры будут закрыты.

Бизнес-офисы МФЦ 8 мая также закроются на час раньше — в 17:00. Выходные дни для них продлятся с 1 по 3 мая, а затем с 9 по 11 мая включительно.

Удалённые рабочие места, включая УРМ и ТОСП, 30 апреля и 8 мая будут закрываться на один час раньше, а 1 и 9 мая работать не будут.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ. Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот. Также получить ответы можно через приложение «МФЦ47». В МФЦ напоминают, что для экономии времени можно заранее записаться на приём через чат-бот «МАХ», на сайте, по телефону 8-812-775-47-47 или на в портале или в любом МФЦ. Для получения электронного талона пользователю достаточно зайти в раздел «Виртуальный талон» на сайте МФЦ, выбрать нужный офис, скачать и отсканировать QR-код с помощью смартфона и перейти по предложенной ссылке.

Где в Ленобласти чаще всего кусают клещи

В Роспотребнадзоре рассказали о текущей ситуации в регионе, связанной с активностью паразитов.

Фото: freepik/ erik-karits-2093459

За прошлую неделю в медучреждения Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратились 109 человек, в том числе 25 детей. Об этом 30 апреля сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В топ-3 по частоте обращений попали Тихвинский (16), Всеволожский (12), а также Тосненский районы и Гатчинский округ (по 10).

«В указанный период случаев заболеваний клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом не зарегистрировано», — передает ведомство.

Также в регионе продолжается кампания по вакцинации населения от вирусов, передающихся паразитами. На сегодня в Ленобласти привито против клещевого энцефалита 4 200 человек, среди них 2 376 детей.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
08:28 28.04.2026

15:10 27.04.2026

