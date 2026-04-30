Волховские химики принимают активное участие в программе профориентации для молодежи

В этом году Волховский филиал АО «Апатит» (г. Волхов, входит в Группу «ФосАгро») решил принять участие в профориентационном проекте Центра занятости, направленном на популяризацию карьерных возможностей в малых городах Ленинградской области среди школьников и студентов. Предприятие задействовано в инновационной программе «Малый город - город моей карьеры» в рамках проекта профориентации и маршрутизации молодежи.

Фото здесь и далее: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

Проект ориентирован на учеников 8-х классов школ Волховского района и включает в себя серию увлекательных мероприятий, направленных на знакомство с миром профессий и возможностями карьерного роста в 47 регионе.

Первый этап программы, прошедший в марте, стал настоящим открытием для участников. Школьники получили возможность познакомиться с деятельностью химического комплекса ФосАгро в Волхове, изучить производственную цепочку, увидеть образцы продукции и даже принять участие в интерактивной игре, посвященной производству минеральных удобрений. Ребята узнали много нового о процессе изготовления гранул плодородия, разобрали состав удобрения и увидели связь между химической наукой и конечным результатом – богатым урожаем.

Второй этап – апрельский – предполагал проведение профориентационного тура на предприятии. Участники смогли лично посетить рабочие места, пообщаться со специалистами и узнать больше о специфике выбранной ими сферы деятельности. Так, например в рамках акции «Неделя без турникетов» за несколько дней около 100 учащихся школ города и района побывали на экскурсии по волховскому промышленному предприятию, чтобы своими глазами увидеть современное химическое производство. Кульминацией стало посещение физико-химической лаборатории, где детям показали, как специалисты контролируют качество продукции.

Цель – рассказать подросткам о масштабах завода и перспективах его развития. Особое внимание уделялось ученикам 8 классов, которые вскоре будут выбирать будущую профессию. Для предприятия по производству высокоэффективных минеральных удобрений в Волхове выстраивание цепочки подготовки и втягивания молодёжи в рабочие процесс является важным направлением в стратегии формирования кадрового резерва.

«Профориентационная работа с молодёжью ведётся у нас системно. Мы не ждём, когда ребята придут к нам с дипломом, а сами выходим в школы, рассказываем о градообразующем предприятии и делаем акцент на востребованных специалистах. Мы видим реальный результат: многие из тех, кто посещал наши экскурсии ранее, поступают в профильные техникумы и ВУЗы и возвращаются к нам уже в качестве молодых специалистов», – рассказала ведущий специалист отдела привлечения персонала ВФ АО «Апатит» Надежда Луна.

Как рассказали организаторы программы, финальный этап проекта «Малый город - город моей карьеры» в Волхове состоится 13 мая в КИЦ им. Пушкина и будет посвящен подведению итогов программы среди команд-участников. Победителей ждут ценные подарки и корпоративные призы от компаний-спонсоров.

Новости Социум Главное

Где в Ленинградской области не будет света на следующей неделе

Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

В Ленинградской области до конца этой и на протяжении следующей недели ожидаются плановые работы на электросетях. С 29 апреля по 7 мая в некоторых населенных пунктах региона возможны отключения электричества, сообщает ЛОЭСК.

График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:

Где в Ленинградской области не будет света на следующей неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Где в Ленинградской области не будет света на следующей неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Где в Ленинградской области не будет света на следующей неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Где в Ленинградской области не будет света на следующей неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Где в Ленинградской области не будет света на следующей неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Где в Ленинградской области не будет света на следующей неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

