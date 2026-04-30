За год средняя пенсия в этом регионе выросла почти ан 4 тысячи рублей.

Чукотский автономный округ оказался одним из лидеров среди регионов России по среднему размеру пенсий работающих россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Соцфонд РФ.

Так, здесь пожилые граждане получают в месяц в среднем 42 015 рублей. При этом в других субъектах страны пенсия не превышает 40 тысяч рублей.

В целом по России средний размер пенсий у работающих граждан составил 23 461 рублей. данные актуальны на 1 марта 2026 года.