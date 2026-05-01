Более 11 тысяч бюджетных мест подготовлено для выпускников в учебных заведениях Ленобласти

Новости Социум

Более 11 тысяч бюджетных мест подготовлено для выпускников в учебных заведениях Ленобласти

Ежегодно вузы и учреждения среднего профессионального образования региона прибавляют порядка полутора тысяч бюджет мест.

Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

В этом году образовательные учреждения Ленинградской области выделили более 11 тысяч бюджетных мест для выпускников. Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, каждый год показатель прибавляет порядка 1,5 тысяч квот.

«На днях Министерство просвещения похвалило наш регион. Мы серьёзно увеличили число бюджетных мест в колледжах, техникумах и вузах региона. Наши ребята всё чаще после школы остаются учиться дома, рядом с родными. А это значит, что они понимают перспективы своего региона. Это и есть настоящий знак того, что мы движемся верной дорогой», — отметил губернатор.

Александр Дрозденко призвал будущих студентов сделать правильный выбор и остаться учиться в своем регионе. Родная земля, как отметил губернатор, всегда нуждается в специалистах и готова подставить плечо.

Александр Дрозденко выпускники образование в Ленобласти
В России утвердили критерии оценки эффективности работы автошкол

Соответствующий приказ МВД начнет действовать с конца мая этого года.

Министерство внутренних дел России утвердило перечень критериев, по которым будет оцениваться эффективность организаций, занимающихся подготовкой водителей. Документ начнет действовать с 28 мая этого года.

Согласно тексту приказа, ключевыми показателями эффективности станут результаты сдачи экзаменов. В частности, будет учитываться процент выпускников, успешно прошедших испытания с первой попытки, а также общее количество пересдач.

Еще одним критерием будет статистика ДТП с участием водителей-новичков, повлекших за собой гибель или травмы людей. Показатель хотят рассчитывать пропорционально — на каждую тысячу выпускников конкретной автошколы. 

Мвд автошколы

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
