В этом году образовательные учреждения Ленинградской области выделили более 11 тысяч бюджетных мест для выпускников. Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, каждый год показатель прибавляет порядка 1,5 тысяч квот.

«На днях Министерство просвещения похвалило наш регион. Мы серьёзно увеличили число бюджетных мест в колледжах, техникумах и вузах региона. Наши ребята всё чаще после школы остаются учиться дома, рядом с родными. А это значит, что они понимают перспективы своего региона. Это и есть настоящий знак того, что мы движемся верной дорогой», — отметил губернатор.

Александр Дрозденко призвал будущих студентов сделать правильный выбор и остаться учиться в своем регионе. Родная земля, как отметил губернатор, всегда нуждается в специалистах и готова подставить плечо.