В деревне Кальтино задержали нетрезвого местного жителя, решившего поупражняться в стрельбе на улице.

Минувшим вечером в полицию Всеволожского района поступило сообщение от 35-летней жительницы деревни Кальтино о стрельбе во дворе. Со слов заявительницы, нетрезвый мужчина, вооруженный пистолетом, палил на детской площадке.

Прибывший наряд полиции задержал дебошира и доставил в отдел. При проверке выяснилось, что нарушителем спокойствия оказался 47-летний ранее судимый и неработающий мужчина.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. пистолет, из которого стрелял местный житель, был пневматическим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.