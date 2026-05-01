Житель Ленобласти устроил стрельбу на детской площадке

В деревне Кальтино задержали нетрезвого местного жителя, решившего поупражняться в стрельбе на улице.

Минувшим вечером в полицию Всеволожского района поступило сообщение от 35-летней жительницы деревни Кальтино о стрельбе во дворе.  Со слов заявительницы, нетрезвый мужчина, вооруженный пистолетом, палил на детской площадке.

Прибывший наряд полиции задержал дебошира и доставил в отдел. При проверке выяснилось, что нарушителем спокойствия оказался 47-летний ранее судимый и неработающий мужчина.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. пистолет, из которого стрелял местный житель, был пневматическим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

хулиганство стрельба Всеволожский район
Новости Экономика

Названы пять отраслей с зарплатами свыше 200 тысяч рублей

Аналитики рассказали, в каких сферах россияне могут зарабатывать больше 200 тысяч рублей.

По итогам февраля в пяти российских отраслях средняя заработная плата превысила отметку в 200 тысяч рублей. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Так, первое место по уровню доходов в конце зимы удерживала табачная промышленность. Средний заработок специалистов в этой сфере достиг 355 тысяч рублей. Также в список высокодоходных вошли финансовое и страховое дело (217 тысяч рублей), нефтегазовая отрасль и IT-сектор (по 207 тысяч рублей) и сфера воздушного и космического транспорта (205 тысяч рублей).

Эксперты отмечают, что статистика учитывает среднемесячную начисленную заработную плату до вычета НДФЛ, включая все премиальные выплаты. При расчетах учитываются доходы всех категорий сотрудников, в том числе и тех, кто получает сверхвысокие оклады.

Средний же размер зарплаты по стране в феврале достиг 103,9 тысячи рублей,.

Россия зарплаты

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
