weather 5.8°
$ 74.80
88.64

Главная / Новости / Росреестр назвал признаки заброшенного участка

Новости Социум

Росреестр назвал признаки заброшенного участка

Если участок признают запущенным, его владельцу могут грозить крупные штрафы. В особенно запущенных случаях собственники и вовсе рискуют лишиться земли. 

Фото: magnific. com

Росреестр разъяснил критерии, по которым участки признаются неиспользуемыми. Как заявила начальник Пестречинского отдела ведомства Эллина Тиханова, признаки запущенности земли регулируются вступившим в силу с 1 марта 2025 года Федеральным законом № 307-ФЗ.

Согласно законодательным нормам, если в течение пяти лет с момента оформления прав на землю на участке не появилось зарегистрированного строения, он может быть признан неиспользуемым. Исключения составляют случаи, когда иные сроки предусмотрены разрешением на строительство или документацией по комплексному развитию территории. Для владельцев участков под ИЖС предусмотрен более длительный срок — до семи лет.

Более того, надзорное ведомство обращает внимание на состояние уже существующих объектов. Владельцы обязаны поддерживать целостность конструкций: кровли, стен и оконных проемов. При фиксации  признаков разрушения здания у собственника есть один год на восстановительные работы. В противном случае участок также рискует получить статус неиспользуемого.

Отдельные требования предъявляются к садовым участкам, которые не должны превращаться в заброшенные территории. Если спустя год после вынесения предписания на половине площади участка сохраняются сорные растения высотой более метра, это квалифицируется как нарушение земельного законодательства. 

Теги

росреестр запущенные участки
Об этих применениях обычной соды вы могли не знать: топ-5 лайфхаков для дома от опытных хозяек

Пищевая сода не просто кулинарный ингредиент, а универсальное средство для дома, которое может заменить целый арсенал бытовой химии.

Фото: magnific. com

Многие хозяйки привыкли доверять покупным чистящим средствам из супермаркетов. Однако целый ряд задач в быту способна решить простая пищевая сода. Эксперты рассказали, как можно применить это бюджетное средство в быту.

Так, сода является мощным поглотителем запахов: достаточно насыпать ее в небольшой контейнер и поставить в холодильник или шкаф, чтобы избавиться от неприятных ароматов. Также лайфхак сработает и с обувью: достаточно оставить чайную ложку чудо-порошка в тканевом мешочке на пару часов.

Также сода является отличным абразивным средством. Смешав соду с небольшим количеством воды до состояния пасты, можно легко удалить желтый налет с посуды или вернуть блеск плиточным швам в ванной комнате. Еще одно полезное применение — удаление сложных пятне при стирке. Всего стакан порошка в барабан стиральной машины вернет вещам былой вид. 

Теги

лайфхаки советы экспертов

Популярное

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться