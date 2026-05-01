Если участок признают запущенным, его владельцу могут грозить крупные штрафы. В особенно запущенных случаях собственники и вовсе рискуют лишиться земли.

Росреестр разъяснил критерии, по которым участки признаются неиспользуемыми. Как заявила начальник Пестречинского отдела ведомства Эллина Тиханова, признаки запущенности земли регулируются вступившим в силу с 1 марта 2025 года Федеральным законом № 307-ФЗ.

Согласно законодательным нормам, если в течение пяти лет с момента оформления прав на землю на участке не появилось зарегистрированного строения, он может быть признан неиспользуемым. Исключения составляют случаи, когда иные сроки предусмотрены разрешением на строительство или документацией по комплексному развитию территории. Для владельцев участков под ИЖС предусмотрен более длительный срок — до семи лет.

Более того, надзорное ведомство обращает внимание на состояние уже существующих объектов. Владельцы обязаны поддерживать целостность конструкций: кровли, стен и оконных проемов. При фиксации признаков разрушения здания у собственника есть один год на восстановительные работы. В противном случае участок также рискует получить статус неиспользуемого.

Отдельные требования предъявляются к садовым участкам, которые не должны превращаться в заброшенные территории. Если спустя год после вынесения предписания на половине площади участка сохраняются сорные растения высотой более метра, это квалифицируется как нарушение земельного законодательства.