Аналитики рассказали, в каких сферах россияне могут зарабатывать больше 200 тысяч рублей.

По итогам февраля в пяти российских отраслях средняя заработная плата превысила отметку в 200 тысяч рублей. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Так, первое место по уровню доходов в конце зимы удерживала табачная промышленность. Средний заработок специалистов в этой сфере достиг 355 тысяч рублей. Также в список высокодоходных вошли финансовое и страховое дело (217 тысяч рублей), нефтегазовая отрасль и IT-сектор (по 207 тысяч рублей) и сфера воздушного и космического транспорта (205 тысяч рублей).

Эксперты отмечают, что статистика учитывает среднемесячную начисленную заработную плату до вычета НДФЛ, включая все премиальные выплаты. При расчетах учитываются доходы всех категорий сотрудников, в том числе и тех, кто получает сверхвысокие оклады.

Средний же размер зарплаты по стране в феврале достиг 103,9 тысячи рублей,.