Новости outside СВО

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам ВПК Украины и местам дислокации ВСУ

Всего за неделю были нанесены шесть ударов различными видами вооружений, сообщили в Минобороны РФ.

Вооруженные силы России с 25 апреля по 1 мая нанесли удары возмездия по местам сборки, хранения и запуска БПЛА, пунктам дислокации вооруженных формирований Украины, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемой боевиками ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что удары были предприняты в ответ на террористические атаки Киева по гражданской инфраструктуре на территории России. 

«Нанесены массированный и пять групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены», — указано в сообщении.

Новости Экономика

Названы пять отраслей с зарплатами свыше 200 тысяч рублей

Аналитики рассказали, в каких сферах россияне могут зарабатывать больше 200 тысяч рублей.

По итогам февраля в пяти российских отраслях средняя заработная плата превысила отметку в 200 тысяч рублей. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Так, первое место по уровню доходов в конце зимы удерживала табачная промышленность. Средний заработок специалистов в этой сфере достиг 355 тысяч рублей. Также в список высокодоходных вошли финансовое и страховое дело (217 тысяч рублей), нефтегазовая отрасль и IT-сектор (по 207 тысяч рублей) и сфера воздушного и космического транспорта (205 тысяч рублей).

Эксперты отмечают, что статистика учитывает среднемесячную начисленную заработную плату до вычета НДФЛ, включая все премиальные выплаты. При расчетах учитываются доходы всех категорий сотрудников, в том числе и тех, кто получает сверхвысокие оклады.

Средний же размер зарплаты по стране в феврале достиг 103,9 тысячи рублей,.

