59 БПЛА сбито над Ленобластью

В ночь на 3 мая Ленинградская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА.

59 БПЛА сбито над Ленобластью - Опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти была объявлена поздно вечером 2 мая.
Фото: Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 59 дронов, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти была объявлена поздно вечером 2 мая. В связи с этим аэропорт Пулково ввел временные ограничения на прием и отправку рейсов. На 7 часов утра на вылет задерживались 20 рейсов. Ожидание более 2 часов. Отменены на вылет четыре рейса, еще шесть бортов ожидаются с запасных аэродромов.

В Ленобласти снят режим воздушной опасности

В Ленобласти отменен режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Беспилотник
Фото: ivbg.ru.

Всего за время атаки было сбито 59 БПЛА. Атака продолжалась почти 10 часов.

В аэропорту Пулково сняли все ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань возвращается к штатной работе.

