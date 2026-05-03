В ночь на 3 мая Ленинградская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 59 дронов, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти была объявлена поздно вечером 2 мая. В связи с этим аэропорт Пулково ввел временные ограничения на прием и отправку рейсов. На 7 часов утра на вылет задерживались 20 рейсов. Ожидание более 2 часов. Отменены на вылет четыре рейса, еще шесть бортов ожидаются с запасных аэродромов.