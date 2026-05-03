Новости Социум

Ночная работа и ее влияние на здоровье: мнение врача-сомнолога

Врач-сомнолог София Черкасова рассказала о негативных последствиях работы в ночную смену.

По словам специалиста, ночная работа создает «хронический конфликт» между природными ритмами организма и требованиями современного образа жизни. Это может привести к серьезным нарушениям в работе организма, пишет «Газета.Ru».

Среди последствий ночной работы врач назвала: повышение риска гипертонии и ишемической болезни сердца; снижение чувствительности к инсулину; нарушение регуляции аппетита, что может привести к набору веса; эмоциональную лабильность, тревожность, депрессию; ослабление иммунитета.

Для минимизации рисков врач рекомендует:

  • обеспечить яркий свет на работе и полную темноту в спальне для лучшего переключения между режимами;

  • спать 7–9 часов в сутки, использовать беруши и поддерживать прохладную температуру (18–22 °C) в спальне;

  • делать перерывы на отдых перед или в начале смены;

  • употреблять кофе в начале смены (за 6–8 часов до сна) и отдавать предпочтение легкой пище ночью;

  • работать блоками одинаковых смен для предсказуемости режима.

Регулярная проверка здоровья, включая уровень глюкозы, давление и вес, а также обращение к специалистам при признаках депрессии или бессонницы помогут снизить негативное влияние ночной работы на здоровье.

Новости Социум

Следующие рекордно длинные новогодние каникулы ожидаются в 2032 году

Рекордно длинные новогодние праздники продолжительностью в 12 дней могут повториться в России зимой 2032 года, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий пояснил, что это возможно лишь при условии сохранения действующих норм Трудового кодекса.

Ближайшие же новогодние праздники, согласно новому производственному календарю от Минтруда РФ, продлятся с 1 по 8 января, но за счет того, что 9 и 10 января выпадают на субботу и воскресенье, суммарно россияне будут отдыхать 11 дней, с учетом нерабочего дня 31 декабря 2026 года.

В Госдуме назвали все налоговые льготы для пенсионеров

Ночная работа и ее влияние на здоровье: мнение врача-сомнолога

Ливни, грозы и до +20°С – погода в Ленобласти на 4 мая

