Врач-сомнолог София Черкасова рассказала о негативных последствиях работы в ночную смену.

По словам специалиста, ночная работа создает «хронический конфликт» между природными ритмами организма и требованиями современного образа жизни. Это может привести к серьезным нарушениям в работе организма, пишет «Газета.Ru».

Среди последствий ночной работы врач назвала: повышение риска гипертонии и ишемической болезни сердца; снижение чувствительности к инсулину; нарушение регуляции аппетита, что может привести к набору веса; эмоциональную лабильность, тревожность, депрессию; ослабление иммунитета.

Для минимизации рисков врач рекомендует:

обеспечить яркий свет на работе и полную темноту в спальне для лучшего переключения между режимами;

спать 7–9 часов в сутки, использовать беруши и поддерживать прохладную температуру (18–22 °C) в спальне;

делать перерывы на отдых перед или в начале смены;

употреблять кофе в начале смены (за 6–8 часов до сна) и отдавать предпочтение легкой пище ночью;

работать блоками одинаковых смен для предсказуемости режима.

Регулярная проверка здоровья, включая уровень глюкозы, давление и вес, а также обращение к специалистам при признаках депрессии или бессонницы помогут снизить негативное влияние ночной работы на здоровье.