Главная / Новости / В Ленинградской области стартовала «Вахта Памяти – 2026»

В Ленинградской области стартовала «Вахта Памяти – 2026»

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил о начале акции «Вахта Памяти – 2026». В этом году в ней примут участие более 2500 добровольцев.

В Ленинградской области стартовала «Вахта Памяти – 2026»
Фото: тг-канал Александра Дрозденко

За последние три года на территории региона найдены и захоронены останки более 9,3 тысячи бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Поисковикам удалось установить свыше 640 имен.

«Для потомков это особенный момент, которого ждали годами. Когда человек числился пропавшим без вести, в семье всегда оставалась тишина: без ответа, без места, куда можно прийти и проститься, без понимания, как все было. Это сильное чувство, когда спустя десятилетия родной человек возвращается домой», — отметил губернатор.

Вахта памяти Ленобласть Дрозденко
Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы

Приказ Минтруда, расширяющий перечень профессий для альтернативной гражданской службы (АГС), вступил в силу. Теперь список включает 363 позиции.

Фото: freepik

Среди новых специальностей — травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, токарь, такелажник, электрик, зоолог и синоптик.

Также увеличилось количество организаций, где можно пройти альтернативную службу — с 1798 до 1927. Список предприятий и учреждений, где могут служить представители малочисленных народов России, также был расширен с учетом их традиционного образа жизни.

Минтруд профессии альтернативная гражданская служба Россия

