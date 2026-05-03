Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил о начале акции «Вахта Памяти – 2026». В этом году в ней примут участие более 2500 добровольцев.

За последние три года на территории региона найдены и захоронены останки более 9,3 тысячи бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Поисковикам удалось установить свыше 640 имен.

«Для потомков это особенный момент, которого ждали годами. Когда человек числился пропавшим без вести, в семье всегда оставалась тишина: без ответа, без места, куда можно прийти и проститься, без понимания, как все было. Это сильное чувство, когда спустя десятилетия родной человек возвращается домой», — отметил губернатор.