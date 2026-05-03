Рекордно длинные новогодние праздники продолжительностью в 12 дней могут повториться в России зимой 2032 года, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Парламентарий пояснил, что это возможно лишь при условии сохранения действующих норм Трудового кодекса.
Ближайшие же новогодние праздники, согласно новому производственному календарю от Минтруда РФ, продлятся с 1 по 8 января, но за счет того, что 9 и 10 января выпадают на субботу и воскресенье, суммарно россияне будут отдыхать 11 дней, с учетом нерабочего дня 31 декабря 2026 года.
В Госдуме назвали все налоговые льготы для пенсионеров
Для пенсионеров предусмотрены льготы по некоторым налогам, как на федеральном, так и на региональном уровнях.
На федеральном уровне предусмотрены льготы по налогу на имущество и земельному налогу. Пенсионер может полностью освободить от уплаты один объект каждого вида: квартиру, комнату, жилой дом, гараж или машино-место, хозяйственную постройку площадью до 50 «квадратов» на садовом, дачном или участке под ИЖС, а также помещение для творческой деятельности. По земельному налогу положен вычет на 6 соток, который предоставляется на один участок. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
При покупке жилья работающий пенсионер может получить имущественный вычет и вернуть НДФЛ. Право на возврат возникает после регистрации собственности или подписания акта приема-передачи при покупке по ДДУ. Пенсионер может заявить вычет за год покупки и перенести остаток на три предыдущих года.
Транспортный налог регулируется субъектами РФ. Льготы для пенсионеров устанавливаются региональными законами и зависят от места регистрации транспорта, мощности двигателя, категории автомобиля и статуса владельца.
Для получения более подробной информации о льготах и вычетах рекомендуется обратиться к соответствующим законодательным актам или в налоговые органы.