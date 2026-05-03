Новости Социум

Сенатор Перминов оценил успехи в сфере образования Ленинградской области

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов высоко оценил развитие системы образования в 47 регионе, отвечая на вопрос журналистов в разговоре с Online47 о росте числа бюджетных мест в вузах и учреждениях среднего профессионального образования.

Перминов подчеркнул, что в Ленобласти ведется комплексная работа по улучшению качества образования. Это включает не только расширение доступности образовательных услуг, но и адаптацию учебных программ к потребностям современной экономики.

Он также отметил, что Ленинградская область активно инвестирует в инфраструктуру и поддержку студентов, создавая условия, которые удерживают выпускников в регионе. Все больше молодых людей выбирают местные вузы, связывая свое будущее с областью.

«Такие комплексные действия управленческой команды во главе с губернатором, в координации с запросом гражданского общества, сообщества предпринимателей, можно не сомневаться, обеспечат последовательное разрешение кадровых вызовов», — отметил Перминов.

Перминов считает, что такая стратегия является основой для устойчивого развития и раскрытия потенциала региона.

Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году
Организаторам ОГЭ и ЕГЭ запретили прикасаться к школьникам и их вещам во время проведения экзаменов. Такое правило указано в методическ...
30.04.2026
312

Перминов образование Ленобласть образование в Ленобласти
Для души Новости

Ливни, грозы и до +20°С – погода в Ленобласти на 4 мая

В Ленинградской области 4 мая ожидается облачная погода с прояснениями.

Ливни, грозы и до +20°С – погода в Ленобласти на 4 мая - Ночью температура воздуха на севере региона опустится до 0°С.
Фото: freepik.

Ночью местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможен туман. Днем в регионе продолжат идти дожди, на юге — небольшие, в отдельных районах — ливни и грозы.

Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-западный умеренный, при грозе порывы сильного. Температура воздуха ночью составит +4…+9°С, на севере местами до 0°С. Днем ожидается +15…+20°С, на северо-западе — +12…+17°С.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
