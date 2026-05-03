Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов высоко оценил развитие системы образования в 47 регионе, отвечая на вопрос журналистов в разговоре с Online47 о росте числа бюджетных мест в вузах и учреждениях среднего профессионального образования.

Перминов подчеркнул, что в Ленобласти ведется комплексная работа по улучшению качества образования. Это включает не только расширение доступности образовательных услуг, но и адаптацию учебных программ к потребностям современной экономики.

Он также отметил, что Ленинградская область активно инвестирует в инфраструктуру и поддержку студентов, создавая условия, которые удерживают выпускников в регионе. Все больше молодых людей выбирают местные вузы, связывая свое будущее с областью.

«Такие комплексные действия управленческой команды во главе с губернатором, в координации с запросом гражданского общества, сообщества предпринимателей, можно не сомневаться, обеспечат последовательное разрешение кадровых вызовов», — отметил Перминов.

Перминов считает, что такая стратегия является основой для устойчивого развития и раскрытия потенциала региона.