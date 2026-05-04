После каждой холодной ночи в Ленобласти обязательно придет тепло: Дрозденко поделился наблюдениями о весне

После каждой холодной ночи в Ленобласти обязательно придет тепло: Дрозденко поделился наблюдениями о весне

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил особую атмосферу переменчивой весны в регионе.

Фото: max. ru/drozdenko_au_lo

«Такая зыбкая весна у нас в регионе — то морозцем дышит, то солнцем манит. С нашим, ленинградским характером», - говорится в сообщении.

Дрозденко отметил, что утро в области начинается с инея на листьях, который напоминает «алмазную крошку», а уже к полудню природа оживает — распускаются подснежники и первоцветы, не дожидаясь идеальных условий. К вечеру, добавил он, особую атмосферу создают водоемы региона — в том числе Ладожское озеро и река Вуокса, — где отражается уходящий свет дня.

«А потом снова наступает рассвет. После каждой холодной ночи в Ленинградской области обязательно придет тепло. Такая у нас земля: немного суровая, немного упрямая, но очень добрая, с душой», - отметил губернатор, пожелав жителям региона хороше недели.

Дрозденко весна Ленобласть
Новости outside

Ученые выяснили, через сколько лет наступит конец света

Ученые рассчитали возможный срок существования Вселенной и допустили, что она может завершить свое развитие примерно через 20 млрд лет.

К такому выводу пришли авторы работы о продолжительности жизни Вселенной. В расчетах использовалась модель темной энергии, связанная с данными Dark Energy Survey и Dark Energy Spectroscopic Instrument. По этой модели полный срок существования Вселенной может составить около 33,3 млрд лет от момента Большого взрыва. Сейчас ее возраст оценивается примерно в 13,8 млрд лет.  

По версии исследователей, нынешнее расширение Вселенной в будущем может смениться обратным процессом. После этого галактики, звезды и планеты начнут сближаться, а финалом станет так называемое «Большое сжатие».

При таком сценарии Вселенная не будет бесконечно расширяться и превращаться в холодную пустоту. Вместо этого она достигнет максимального размера, начнет сжиматься и в итоге схлопнется в гигантские черные дыры.

Авторы работы подчеркивают, что это не окончательный прогноз, а результат конкретной космологической модели. Ее нужно проверять новыми наблюдениями, поскольку расчет зависит от того, подтвердятся ли данные DES и DESI о поведении темной энергии.  

Сейчас в науке обсуждаются два основных сценария будущего Вселенной. По первому она продолжит расширяться и постепенно станет холодной и почти пустой. По второму расширение остановится, после чего начнется сжатие.

Ключевым фактором остается темная энергия – загадочная сила, которая сейчас связана с ускоренным расширением Вселенной. Если ее свойства отличаются от прежних представлений, сценарий «Большого сжатия» снова становится возможным.

