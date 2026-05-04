Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил особую атмосферу переменчивой весны в регионе.
«Такая зыбкая весна у нас в регионе — то морозцем дышит, то солнцем манит. С нашим, ленинградским характером», - говорится в сообщении.
Дрозденко отметил, что утро в области начинается с инея на листьях, который напоминает «алмазную крошку», а уже к полудню природа оживает — распускаются подснежники и первоцветы, не дожидаясь идеальных условий. К вечеру, добавил он, особую атмосферу создают водоемы региона — в том числе Ладожское озеро и река Вуокса, — где отражается уходящий свет дня.
«А потом снова наступает рассвет. После каждой холодной ночи в Ленинградской области обязательно придет тепло. Такая у нас земля: немного суровая, немного упрямая, но очень добрая, с душой», - отметил губернатор, пожелав жителям региона хороше недели.