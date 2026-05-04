Новости Социум

В Волховском районе полных ходом идет реконструкция моста через Кондегу

В Волховском районе на 27-м километре дороги «Паша – Часовенское – Кайвакса» продолжается реконструкция моста через реку Кондега.

Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Старый мост полностью демонтирован, возведены опоры, смонтировано пролетное строение и построен временный мост с объездной дорогой. Также выполнено переустройство освещения по временной схеме, сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.

Сейчас специалисты занимаются устройством переходных плит, мостового полотна, локальных очистных сооружений и системы водоотведения. Планируется, что все работы будут завершены в четвертом квартале этого года.

Волховский район Ленобласть реконструкция моста мост
Новости Социум Главное

МЧС предупреждает: неправильное удаление клеща может привести к проблемам

Специалисты МЧС России предупреждают о распространенной ошибке при удалении клеща.

МЧС предупреждает: неправильное удаление клеща может привести к проблемам - Неправильное удаление может привести к тому, что брюшко клеща будет оторвано, а головка останется по
Фото: Freepik.

При обнаружении присосавшегося насекомого не стоит паниковать. Сначала нужно протереть участок кожи спиртом, затем захватить клеща пинцетом или обвязать головку ниткой, слегка раскачать и аккуратно извлечь из кожи, не прилагая значительных усилий.

После удаления клеща его необходимо отправить на лабораторное исследование. Место укуса дезинфицируют йодом, а затем следует незамедлительно обратиться к врачу для медицинского контроля.

Неправильное удаление может привести к тому, что брюшко клеща будет оторвано, а головка останется под кожей. Это повышает риск проникновения инфекции в ранку.

клещ мчс

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
