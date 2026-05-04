В Волховском районе на 27-м километре дороги «Паша – Часовенское – Кайвакса» продолжается реконструкция моста через реку Кондега.

Старый мост полностью демонтирован, возведены опоры, смонтировано пролетное строение и построен временный мост с объездной дорогой. Также выполнено переустройство освещения по временной схеме, сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.

Сейчас специалисты занимаются устройством переходных плит, мостового полотна, локальных очистных сооружений и системы водоотведения. Планируется, что все работы будут завершены в четвертом квартале этого года.