ФСБ совместно с МВД и Росгвардией ликвидировали 41 подпольную оружейную мастерскую в 42 регионах России и задержали 150 нелегальных оружейников.

За два месяца из незаконного оборота изъяли 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты и револьверы, винтовки, карабины, а также 185 гранат, более 36 кг взрывчатых веществ и более 31 тысячи патронов различного калибра.

По данным ЦОС ФСБ, задержанные занимались не только сбытом боевого оружия и боеприпасов, но и переделкой, восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия. В ведомстве уточнили, обыски и задержания нелегальных оружейников прошли в Москве, ДНР и ЛНР, республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Мордовия, Тыва и Хакасия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Приморском краях. А также Амурской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Еврейской автономной, Ивановской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской и Ярославской областях.