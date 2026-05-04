В 42 регионах России задержали 150 нелегальных оружейников

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией ликвидировали 41 подпольную оружейную мастерскую в 42 регионах России и задержали 150 нелегальных оружейников.

За два месяца из незаконного оборота изъяли 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты и револьверы, винтовки, карабины, а также 185 гранат, более 36 кг взрывчатых веществ и более 31 тысячи патронов различного калибра.

По данным ЦОС ФСБ, задержанные занимались не только сбытом боевого оружия и боеприпасов, но и переделкой, восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия. В ведомстве уточнили, обыски и задержания нелегальных оружейников прошли в Москве, ДНР и ЛНР, республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Мордовия, Тыва и Хакасия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Приморском краях. А также Амурской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Еврейской автономной, Ивановской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской и Ярославской областях.

подпольные оружейники фсб Россия
Новости Социум

Психолог назвала простой и быстрый способ снять стресс

Клинический психолог Екатерина Орлова рассказала о необычном, но эффективном методе снятия напряжения и стресса.

По ее словам, погружение лица в ледяную воду или удержание кубика льда в руках может помочь быстро успокоиться, передает «Газета.Ru».

Механизм действия этого метода основан на активации нырятельного рефлекса млекопитающих. Он инициирует парасимпатическую вагусную реакцию, которая сопровождается замедлением сердечного ритма (брадикардией) и снижением симпатического тонуса. В результате парасимпатический отдел вегетативной нервной системы берет верх над симпатическим, отвечающим за стресс и панику, отметил эксперт.

Таким образом, холод, воздействуя на кожу лица, вызывает сужение сосудов и «притормаживает» физиологическое возбуждение, помогая человеку успокоиться.

врач советы стресс

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
18:11 04.05.2026
