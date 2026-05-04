Клинический психолог Екатерина Орлова рассказала о необычном, но эффективном методе снятия напряжения и стресса.

По ее словам, погружение лица в ледяную воду или удержание кубика льда в руках может помочь быстро успокоиться, передает «Газета.Ru».

Механизм действия этого метода основан на активации нырятельного рефлекса млекопитающих. Он инициирует парасимпатическую вагусную реакцию, которая сопровождается замедлением сердечного ритма (брадикардией) и снижением симпатического тонуса. В результате парасимпатический отдел вегетативной нервной системы берет верх над симпатическим, отвечающим за стресс и панику, отметил эксперт.

Таким образом, холод, воздействуя на кожу лица, вызывает сужение сосудов и «притормаживает» физиологическое возбуждение, помогая человеку успокоиться.