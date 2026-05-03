Россиянам напомнили, чем опасен недожаренный шашлык

Россиянам напомнили, чем опасен недожаренный шашлык

Врач-эндокринолог и диетолог Дарья Подчиненова предупредила, что употребление недожаренного шашлыка может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Россиянам напомнили, чем опасен недожаренный шашлык
Любое сырое мясо может стать источником кишечной инфекции из-за бактерий, таких как сальмонеллы, листерии и кишечная палочка. Поэтому после употребления недожаренного шашлыка важно внимательно следить за своим состоянием в течение 2–3 дней, пишет ТАСС.

При появлении симптомов отравления рекомендуется пить больше жидкости - воду, легкие овощные бульоны, травяные чаи. В первые

сутки лучше воздержаться от приема пищи, а затем постепенно вводить в рацион щадящие продукты.

Подчиненова подчеркнула, что недожаренное мясо может стать причиной острого пищевого отравления, кишечной инфекции или инвазии паразитами. Поэтому важно, чтобы мясо было полностью готовым.

Следующие рекордно длинные новогодние каникулы ожидаются в 2032 году

Рекордно длинные новогодние праздники продолжительностью в 12 дней могут повториться в России зимой 2032 года, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий пояснил, что это возможно лишь при условии сохранения действующих норм Трудового кодекса.

Ближайшие же новогодние праздники, согласно новому производственному календарю от Минтруда РФ, продлятся с 1 по 8 января, но за счет того, что 9 и 10 января выпадают на субботу и воскресенье, суммарно россияне будут отдыхать 11 дней, с учетом нерабочего дня 31 декабря 2026 года.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

