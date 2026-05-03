Врач-эндокринолог и диетолог Дарья Подчиненова предупредила, что употребление недожаренного шашлыка может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Любое сырое мясо может стать источником кишечной инфекции из-за бактерий, таких как сальмонеллы, листерии и кишечная палочка. Поэтому после употребления недожаренного шашлыка важно внимательно следить за своим состоянием в течение 2–3 дней, пишет ТАСС.
При появлении симптомов отравления рекомендуется пить больше жидкости - воду, легкие овощные бульоны, травяные чаи. В первые
Подчиненова подчеркнула, что недожаренное мясо может стать причиной острого пищевого отравления, кишечной инфекции или инвазии паразитами. Поэтому важно, чтобы мясо было полностью готовым.