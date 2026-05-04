В Ленобласти за первые четыре месяца 2026 года ввели в эксплуатацию 1,36 млн кв. м жилья.

Из них 1,2 млн приходится на индивидуальное жилищное строительство, а 164,9 тыс. кв. м — на многоквартирные дома, следует из оперативных данных комитета по строительству Ленобласти.

«Оперативные данные еще будут уточняться, прежде всего по индивидуальному жилью. Но уже сейчас видим важный сигнал по многоквартирному сегменту: за четыре месяца ввод МКД вырос почти в три раза к уровню прошлого года. Это говорит о стабилизации рынка», — отметил вице-губернатор Ленобласти Евгений Барановский.

Кроме того, с января по май 2026 года в регионе выдано более 20 разрешений на строительство. Среди них семь многоквартирных домов, включая два дома по договорам комплексного развития территории в Щеглово и Троицкой Горе, а также пять социальных объектов: детский сад в Новоселье, три школы в Кингисеппе, Лаголово и Ивангороде, ФОК в Агалатово.