Новости Социум

В Ленинградской области с начала года ввели 1,36 млн «квадратов» жилья

В Ленобласти за первые четыре месяца 2026 года ввели в эксплуатацию 1,36 млн кв. м жилья.

Фото: lenobl. ru

Из них 1,2 млн приходится на индивидуальное жилищное строительство, а 164,9 тыс. кв. м — на многоквартирные дома, следует из оперативных данных комитета по строительству Ленобласти.

«Оперативные данные еще будут уточняться, прежде всего по индивидуальному жилью. Но уже сейчас видим важный сигнал по многоквартирному сегменту: за четыре месяца ввод МКД вырос почти в три раза к уровню прошлого года. Это говорит о стабилизации рынка», — отметил вице-губернатор Ленобласти Евгений Барановский.

Кроме того, с января по май 2026 года в регионе выдано более 20 разрешений на строительство. Среди них семь многоквартирных домов, включая два дома по договорам комплексного развития территории в Щеглово и Троицкой Горе, а также пять социальных объектов: детский сад в Новоселье, три школы в Кингисеппе, Лаголово и Ивангороде, ФОК в Агалатово.

жилье Ленобласть многоквартирные дома
Новости Социум

Спасатели вытащили щенка, провалившегося в люк в Лодейном Поле

В Лодейнопольском районе Ленобласти спасатели помогли собаке, которая провалилась в канализационный люк.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти.

На месте работала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Лодейное. С помощью альпинистского снаряжения перепуганное животное аккуратно извлекли из люка и передали хозяину. История спасения малыша завершилась благополучно.

спасение спасатели щенок Ленобласть Лодейное поле

