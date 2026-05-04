Губернатор поручил разобраться в ситуации с затоплением дома в Ивангороде

Житель Ивангорода обратился к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко в рамках «прямой» линии.

Он сообщил, что в доме на улице Пионерской произошел прорыв трубы горячего водоснабжения на чердаке, из-за чего затопило половину здания. В управляющей компании жильцу ответили, что проблема не относится к их компетенции, а в Фонде капитального ремонта заявили, что произошедшее не их вина.

Губернатор поручил направить к дому специалистов из Жилнадзора, Фонда капитального ремонта и комитета по строительству и ЖКХ. Комиссия должна выяснить, кто несет ответственность за прорыв трубы, и проконтролировать процесс возмещения ущерба жильцам. К инспекции привлекут активистов дома.

Предварительно известно, что подрядчик, проводивший ремонт крыши, повредил трубу. Управляющая компания устранила разрыв своими силами. Сейчас ведутся споры о компенсации ущерба.

Ивангород Ленобласть Дрозденко прямая линия
Пенсионерка заблудилась во время прогулки у озера под Приозерском

В Приозерском районе Ленобласти сотрудники экстренных служб, полицейские и волонтеры искали пенсионерку, которая ушла гулять к озеру Большое Боровское и перестала выходить на связь с близкими.

Сигнал о заблудившейся 68-летней женщины поступил около десяти вечера. Родственники рассказали, что пенсионерка любит гулять и в день может пройти по 20 тысяч шагов. Для поисков задействовали дежурную смену ПСО Приозерска, полицейских, добровольцев из ПСО «Северо-Запад» и «Экстремум».

По данным «Экстремума», в начале второго ночи сотрудники полиции нашли женщину. Пенсионерку вывели из леса к дороге, где ее ждала семья.

заблудилась в лесу Ленобласть аварийно-спасательная служба

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
08:46 04.05.2026

