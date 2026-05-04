Житель Ивангорода обратился к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко в рамках «прямой» линии.

Он сообщил, что в доме на улице Пионерской произошел прорыв трубы горячего водоснабжения на чердаке, из-за чего затопило половину здания. В управляющей компании жильцу ответили, что проблема не относится к их компетенции, а в Фонде капитального ремонта заявили, что произошедшее не их вина.

Губернатор поручил направить к дому специалистов из Жилнадзора, Фонда капитального ремонта и комитета по строительству и ЖКХ. Комиссия должна выяснить, кто несет ответственность за прорыв трубы, и проконтролировать процесс возмещения ущерба жильцам. К инспекции привлекут активистов дома.

Предварительно известно, что подрядчик, проводивший ремонт крыши, повредил трубу. Управляющая компания устранила разрыв своими силами. Сейчас ведутся споры о компенсации ущерба.