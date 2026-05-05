Главная / Новости / Ленинградцам рассказали, какой запах выдает несвежую корюшку

Новости Социум

Ленинградцам рассказали, какой запах выдает несвежую корюшку

Эксперты рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе рыбы.

Фото: wikimedia. org (CC BY-SA 3.0)

Недавно выловленная корюшка всегда пахнет огурцом. Эксперты объясняют это выработкой определенного альдегида, который содержится и в овоще. В организме свежей рыбы, которая еще недавно была в воде, это вещество выделяется естественным путем еще некоторое время. Тем временем испорченный продукт имеет вовсе не огуречный запах, а иногда и совсем ничем не пахнет. По словам экспертов, это также плохой знак.

Если вы почувствовали запах аммиака на прилавке с корюшкой, лучше пройти мимо. Это говорит о том, что рыба далеко не первой свежести и уже испортилась. Употреблять такой продукт может быть опасно.

Тем временем запах тины и болота говорит о том, что рыбу добыли в месте со стоячей водой иди держали в воде с низким содержанием кислорода. По словам экспертов, это не говорит о том, что продукт испорчен, но его качество однозначно хуже.

Химический запах у корюшки может свидетельствовать о том, что рыбу выловили в местах с загрязненной водой. Это могут быть нефтепродукты, хлорка или фенол. Покупать такой продукт также не стоит.

Также тревожный признак, если у рыбы нет запаха. Как правило, это говорит о том, что корюшку долго хранили в холодильнике с очень низкой температурой. После готовки мясо будет невкусным и водянистым.

корюшка советы экспертов качество продуктов
Новости Социум

Сотрудники Управления ЗАГС Ленобласти провели субботник на мемориале «Синявинские высоты»

Коллектив Управления ЗАГС Ленинградской области принял участие в субботнике: убрали прошлогоднюю листву, собрали сухие ветки, высадили цветы и украсили вазоны георгиевскими лентами на территории мемориального комплекса в Кировском районе региона. 

Как отметила начальник Управления ЗАГС Ленинградской области Ольга Куликова, подобные акции несут в себе глубокий смысл. «Такие акции — больше чем символ. Они становятся частью традиции, в которой память соединяется с делом, патриотизм — с заботой», — подчеркнула Куликова.

Синявинские высоты представляют собой возвышенности, достигающие в высоту 50 метров. В период с 1941 по 1944 годы эта территория стала одним из ключевых мест ожесточённых боёв за Ленинград.

Посмотреть, где уже запланированы весенние уборки, а также предложить свое место, можно пройдя по ссылке

26 апреля 2025 года Ленобласть приняла участие во всероссийском субботнике. В Кировском районе состоялся первый международный субботник в 2025 году. Сам месячник субботников на территории региона проходил в прошлом году в два этапа. Экологический стартовал 14 апреля, а патриотический - 28 числа. Отметим, что по итогам 2024 года в процессе весенней уборки приняли участие свыше 400 тысяч ленинградцев. 

Синявинские высоты субботник

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
06:45 04.05.2026

