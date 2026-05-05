Эксперты рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе рыбы.

Недавно выловленная корюшка всегда пахнет огурцом. Эксперты объясняют это выработкой определенного альдегида, который содержится и в овоще. В организме свежей рыбы, которая еще недавно была в воде, это вещество выделяется естественным путем еще некоторое время. Тем временем испорченный продукт имеет вовсе не огуречный запах, а иногда и совсем ничем не пахнет. По словам экспертов, это также плохой знак.

Если вы почувствовали запах аммиака на прилавке с корюшкой, лучше пройти мимо. Это говорит о том, что рыба далеко не первой свежести и уже испортилась. Употреблять такой продукт может быть опасно.

Тем временем запах тины и болота говорит о том, что рыбу добыли в месте со стоячей водой иди держали в воде с низким содержанием кислорода. По словам экспертов, это не говорит о том, что продукт испорчен, но его качество однозначно хуже.

Химический запах у корюшки может свидетельствовать о том, что рыбу выловили в местах с загрязненной водой. Это могут быть нефтепродукты, хлорка или фенол. Покупать такой продукт также не стоит.

Также тревожный признак, если у рыбы нет запаха. Как правило, это говорит о том, что корюшку долго хранили в холодильнике с очень низкой температурой. После готовки мясо будет невкусным и водянистым.