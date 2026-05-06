В Ленобласти подключили к газовым сетям еще 365 частных домов

В Ленобласти подключили к газовым сетям еще 365 частных домов

В регионе продолжается реализация программы социальной догазификации.

За последнюю неделю доступ к природному газу получили владельцы еще 365 частных домов в Ленинградской области.

На сегодняшний день в регионе суммарно заключено почти 58 тысяч договоров на догазификацию, из которых более 49 тысяч уже исполнены — инфраструктура подведена непосредственно к границам земельных участков заявителей. Р

Для жителей Ленинградской области процедура подачи заявки на бесплатное подключение максимально упрощена. Оформить документы можно на сайте компании «Газпром газораспределение Ленинградская область», в специализированных офисах обслуживания, через портал Единого оператора газификации или обратившись в любой удобный центр «Мои документы» (МФЦ).

Газификация в Ленобласти
Сотрудники стивидорного предприятия Ленобласти провели юбилейную акцию «Сирень Победы» в Кингисеппе

В рамках памятных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, АО «Ростерминалуголь» выступило инициатором акции «Сирень Победы» в Кингисеппе. 5 мая волонтеры движения «Добро.РТУ» вместе с местными жителями приняли участие в памятных мероприятиях.

На Аллее Победы на улице Восточной сотрудники специализированного угольного терминала вместе с представителями местной администрации и жителями близлежащих улиц высадили 50 кустов сирени.

«Мы благодарны всем участникам акции. Особенно жителям окрестных домов, которые в очередной раз с удовольствием присоединились к памятному мероприятию. Совместными усилиями мы высадили полсотни молодых кустов сирени. Уже скоро они будут радовать глаз проходящих по аллее жителей и гостей Кингисеппа», - отметил принявший участие в акции пресс-секретарь АО «Ростерминалуголь» Ренат Зайнутдинов.

Организованная стивидорным предприятием акция «Сирень Победы» стала юбилейной. Ровно 10 лет назад при поддержке угольного терминала на аллее высадили первые кусты сирени в дань исторической памяти о Великой Отечественной войне, почтения памяти павших воинов и выражения благодарности ветеранам.

АО «Ростерминалуголь» Кингисепп День Победы ВОВ Сирень Победы Акция Сирень Победы Добро.РТУ высадка деревьев РТУ

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
