В Гатчине временно перекроют выезд из города на время ремонта

Ограничения начнут действовать 7 мая.

Фото: Администрация Гатчинского округа

В четверг, 7 мая, в Гатчинском округе перекроют участок шоссе для проведения ремонтных работ. Об этом предупреждает пресс-служба администрации.

В частности, в период с 08:00 до 20:00 будет полностью перекрыт выезд из Гатчины. Речь идет об участке автомобильной дороги «Красное Село – Гатчина – Павловск – Пушкинское шоссе». Ограничения связаны с выполнением ремонтных работ.

Водителям, планирующим движение со стороны улицы Чехова, рекомендуется поворачивать в сторону Нанотехнологического центра с последующим выездом на Ленинградское шоссе. 

Первый съезд психологических служб Ленобласти собрал более 300 специалистов

В школе «Высший пилотаж» состоялся Первый съезд психологических служб 47 региона, собравший более 300 участников. Среди гостей и докладчиков — специалисты психологической сферы из Ленобласти, Петербурга, Карелии, Томска и Москвы.

«Мы не просто так внедрили ставки педагогов-психологов в школах региона. Их работа по предотвращению кризисных ситуаций среди подростков должна быть плодотворной. Знания, полученные на съезде, будут применяться для дальнейшей работы и помощи несовершеннолетним», — отметил вице-губернатор по социальным вопросам Ленинградской области Александр Кялин.

Программа мероприятия включала работу тематических секций и мастер-классов, посвящённых организационным основам деятельности педагога-психолога, методам работы с кризисными состояниями и психологическому сопровождению несовершеннолетних. Особый интерес участников вызвало выступление лётчика-космонавта, Героя Российской Федерации Александра Мисуркина, который на личном опыте знает, как тренировать стрессоустойчивость в экстремальных условиях.

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
