Ограничения начнут действовать 7 мая.

В четверг, 7 мая, в Гатчинском округе перекроют участок шоссе для проведения ремонтных работ. Об этом предупреждает пресс-служба администрации.

В частности, в период с 08:00 до 20:00 будет полностью перекрыт выезд из Гатчины. Речь идет об участке автомобильной дороги «Красное Село – Гатчина – Павловск – Пушкинское шоссе». Ограничения связаны с выполнением ремонтных работ.

Водителям, планирующим движение со стороны улицы Чехова, рекомендуется поворачивать в сторону Нанотехнологического центра с последующим выездом на Ленинградское шоссе.