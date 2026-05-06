Онегин и Татьяна оказались самой контрастной парой в литературе, показал опрос.

Сервис «VK Знакомства» и книжный сервис «Литрес» провели исследование и выяснили, как часто россияне сталкиваются с так называемым swag gap. Это тренд из соцсетей 2025 года, описывающий резкую разницу в стиле, харизме и уверенности между парой.

Большинство пользователей (69%) хотя бы раз в жизни попадали в ситуацию несовпадения в ценностях и образе жизни с партнёром, но 62% опрошенных это не мешало построению гармоничных отношений. В литературе самыми яркими примерами пар со swag gap респонденты назвали Евгения Онегина и Татьяну Ларину и Мастера и Маргариту.

В социальных сетях набрал популярность термин swag gap (с англ. — «разрыв в стиле»), описывающий разницу между партнёрами в социальном и культурном капитале, их отличия в образе жизни, стиле, увлечениях и интересах. Дейтинг-сервис VK Знакомства и книжный сервис Литрес узнали у респондентов, сталкивались ли они с этим явлением в жизни и как оценивают его влияние на реальные отношения. 69% опрошенных хотя бы раз ощущали swag gap между собой и партнёром. Однако большинству из них (62%) всё же удавалось построить в этой ситуации гармоничные отношения. Почти столько же респондентов (61%) в целом убеждены, что swag gap усложняет отношения, но это преодолимое препятствие, если партнёры находятся в диалоге друг с другом.

Swag gap проявляется в несовпадении разных аспектов жизни — от ритма жизни до стиля в одежде — и они в разной степени сказываются на общении. Фактором, деструктивнее всего влияющим на отношения, респонденты назвали разницу в жизненных ценностях (35%). На втором месте — в ритме жизни (19%), на третьем — в социальном статусе и доходе (16%). Самым «безобидным» аспектом жизни, разница в котором практически не мешает счастливым отношениям, пользователи считают внешность и стиль в одежде (23%). Второе место заняли интересы и хобби (20%), третье — уровень образования (17%).

Самым ярким примером литературной пары, чьи отношения разрушил swag gap, опрошенные назвали Евгения Онегина и Татьяну Ларину (14%) из романа А. С. Пушкина. На втором месте расположились Алексей Вронский и Анна Каренина (11%) из произведения Л. Н. Толстого. На третьей строчке — Андрей Болконский и Наташа Ростова (9%) из «Войны и мира» также Л. Н. Толстого.

Однако в литературе, как и в жизни, встречаются пары, которым swag gap не помешал достичь счастья. Именно такой парой респонденты считают Мастера и Маргариту (17%) из одноимённого романа М. А. Булгакова. Второе место заняли Эдвард Каллен и Белла Свон (12%) из саги «Сумерки» С. Майер. Замыкают рейтинг Кристиан Грей и Анастейша Стил из «Пятидесяти оттенков серого» Э. Л. Джеймс.