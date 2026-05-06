weather 4.8°
$ 75.22
88.06

Главная / Новости / В Выборгском районе завершили отопительный сезон

Новости Социум

В Выборгском районе завершили отопительный сезон

В Комитете по ТЭК региона уточнили, что решение о завершении отопительного сезона органы местного самоуправления принимают самостоятельно.

В Выборгском районе Ленинградской области официально завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал лава администрации Валерий Савинов.

«Руководителям теплоснабжающих организаций всех форм собственности рекомендовано при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха свыше +8 в течение пяти суток перейти на периодическое протапливание. При повышении температуры воздуха до +10 градусов и выше в течение трех суток завершить отопительный сезон», — сообщили в пресс-службе администрации.

Вам будет интересно
Стало известно, какие улицы перекроют в Петербурге 9 мая
В центре Петербурга 9 мая будут введены временные ограничения движения транспорта из-за парада и мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Вели...
06.05.2026
155

Теги

Выборгский район отопительный сезон
Новости Социум

Синоптик рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти на 9 мая

Влиять на погоду в агломерации до конца этой неделе будет новый антициклон.

Синоптик рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти на 9 мая - Влиять на погоду в агломерации до конца этой неделе будет новый антициклон.
Фото: max. ru/drozdenko_au_lo

В Петербург и Ленинградскую область пришел новый антициклон, который обеспечит теплую и преимущественно сухую погоду до конца текущей недели. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

Так, 7 мая в Петербурге столбики термометров достигнут отметки +12 градусов. Аналогичные значения температуры ожидаются и в по Ленинградской области, однако в южных районах ожидаются осадки.

С 8 мая дневные температуры в области будут плавно расти, достигая +12...+17 градусов. В Петербурге 8 и 9 мая ожидается до +14...+16 градусов, а 10 и 11 мая — до +15...+17 градусов.

Однако по ночам все еще возможны понижения температуры до слабого минуса. 

«Понижение в ночные часы будет до 0…+5 гр., а по северу области практически каждую ночь вероятны отрицательные температуры до -1…-3 гр», — сообщил Колесов.

В Петербурге ночи будут чуть теплее — в пределах +3...+5 градусов,.

Вам будет интересно
В Шлиссельбурге открылась новая локация для регистрации брака
В Шлиссельбурге Ленобласти создана новая уникальная локация для проведения свадебных церемоний — «Домик на пристани» у реки Невы с видом на креп...
06.05.2026
122

Теги

9 мая Александр Колесов Погода в Ленобласти

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться