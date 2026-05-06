В Комитете по ТЭК региона уточнили, что решение о завершении отопительного сезона органы местного самоуправления принимают самостоятельно.
В Выборгском районе Ленинградской области официально завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал лава администрации Валерий Савинов.
«Руководителям теплоснабжающих организаций всех форм собственности рекомендовано при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха свыше +8 в течение пяти суток перейти на периодическое протапливание. При повышении температуры воздуха до +10 градусов и выше в течение трех суток завершить отопительный сезон», — сообщили в пресс-службе администрации.