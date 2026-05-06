Об этом предупредили в пресс-службе районной администрации.
Администрация Выборга сообщает об изменениях в схеме движения автотранспорта в период с 7 по 9 мая. Причиной временных ограничений станут праздничные мероприятия, приуроченные к 9 мая.
Так, 7 мая с 12.00 до 16.00 во время легкоатлетической эстафеты будут перекрыты следующие участки дорог:
- ул. Выборгская (от ул. Советской до пр. Суворова);
- ул. Морская набережная (от ул. Пушкина до пр. Суворова - одна полоса дороги);
- пр. Суворова (от пересечения с ул. Морской набережной до ул. Выборгской);
- ул. Пушкина (от ул. Крепостной до ул. Морской набережной);
- пересечение ул. Крепостной с ул. Пушкина (частичное ограничение движения на момент пробега спортсменов).
Также ограничения планируются с 18.00 7 мая до 22.00 09 мая:
- ул. Пионерская (от ул. Прогонной до наб. 40-летия ВЛКСМ);
- Банковский проезд (от ул. Крепостной до ул. Пионерской);
- ул. Северный Вал (от ул. Краснофлотской до ул. Красноармейской);
- ул. Красноармейская (от ул. Прогонной до наб. 40-летия ВЛКСМ);
- пр. Ленина (от Рыночной площади до Ленинградского пр., от Ленинградского пр. до Московского пр.);
- ул. Димитрова (от ул. Ростовской до пр. Ленина);
- ул. Ушакова (от ул. Вокзальной до пр. Ленина);
- ул. Северная (от Ленинградского пр. до Ленинградского шоссе);
- пр. Суворова (от ул. Крепостной до ул. Северной);
- ул. Мира (от Московского пр. до пр. Суворова);
- ул. Пушкина (от ул. Крепостной до ул. Выборгской).
Фото: Администрация Выборгского муниципального района