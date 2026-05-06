Влиять на погоду в агломерации до конца этой неделе будет новый антициклон.

В Петербург и Ленинградскую область пришел новый антициклон, который обеспечит теплую и преимущественно сухую погоду до конца текущей недели. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

Так, 7 мая в Петербурге столбики термометров достигнут отметки +12 градусов. Аналогичные значения температуры ожидаются и в по Ленинградской области, однако в южных районах ожидаются осадки.

С 8 мая дневные температуры в области будут плавно расти, достигая +12...+17 градусов. В Петербурге 8 и 9 мая ожидается до +14...+16 градусов, а 10 и 11 мая — до +15...+17 градусов.

Однако по ночам все еще возможны понижения температуры до слабого минуса.

«Понижение в ночные часы будет до 0…+5 гр., а по северу области практически каждую ночь вероятны отрицательные температуры до -1…-3 гр», — сообщил Колесов.

В Петербурге ночи будут чуть теплее — в пределах +3...+5 градусов,.