Синоптик рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти на 9 мая

Влиять на погоду в агломерации до конца этой неделе будет новый антициклон.

Фото: max. ru/drozdenko_au_lo

В Петербург и Ленинградскую область пришел новый антициклон, который обеспечит теплую и преимущественно сухую погоду до конца текущей недели. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

Так, 7 мая в Петербурге столбики термометров достигнут отметки +12 градусов. Аналогичные значения температуры ожидаются и в по Ленинградской области, однако в южных районах ожидаются осадки.

С 8 мая дневные температуры в области будут плавно расти, достигая +12...+17 градусов. В Петербурге 8 и 9 мая ожидается до +14...+16 градусов, а 10 и 11 мая — до +15...+17 градусов.

Однако по ночам все еще возможны понижения температуры до слабого минуса. 

«Понижение в ночные часы будет до 0…+5 гр., а по северу области практически каждую ночь вероятны отрицательные температуры до -1…-3 гр», — сообщил Колесов.

В Петербурге ночи будут чуть теплее — в пределах +3...+5 градусов,.

В Сланцах задержан мужчина за нанесение смертельных травм знакомому

Против местного жителя возбуждено уголовное дело.

Житель города Сланцы Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела после избиения знакомого. После полученных травм он скончался. 

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, тело погибшего с признаками насильственной смерти было обнаружено 5 мая в одном из подъездов дома по улице Жуковского. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело в рамках ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В ходе расследования правоохранительные органы выяснили, что причастным к преступлению оказался 25-летний приятель погибшего. Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемого под стражу.

