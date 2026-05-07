В Нижне-Свирском заповеднике продолжают убирать береговую линию в рамках проекта «Чистый берег». Осенью прошлого года специалисты уже очищали территорию и заложили участки для наблюдения за накоплением мусора.

Весной сотрудники вернулись на те же точки и установили, что значительных скоплений отходов там нет. Дополнительно они осмотрели другие участки побережья, чтобы определить объем работ на следующий сезон.

В заповеднике отметили, что на территориях, где уборка проводится регулярно, мусора становится меньше. Это связано с тем, что течения и штормы перемещают отходы вдоль берега. При постоянной очистке общий объем загрязнений постепенно сокращается.