Жителя Карелии задержали в Ломоносовском районе по подозрению в хулиганстве после конфликта в автобусе № 145.

Как сообщили в ГУ МВД, вечером 3 мая в дежурную часть обратился 80-летний пенсионер. Он рассказал, что во время поездки в автобусе неизвестный после словесного конфликта распылил ему в лицо перцовый баллончик.

После этого мужчина вышел на остановке на Таллинском шоссе. Заявитель за медицинской помощью не обращался. По факту случившегося возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Опергруппа уголовного розыска задержала подозреваемого 7 мая. Им оказался 53-летний житель Карелии. Перцовый баллончик изъяли.