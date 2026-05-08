Житель Карелии распылил перцовку в лицо пенсионера в автобусе в Ломоносовском районе

Жителя Карелии задержали в Ломоносовском районе по подозрению в хулиганстве после конфликта в автобусе № 145.

Как сообщили в ГУ МВД, вечером 3 мая в дежурную часть обратился 80-летний пенсионер. Он рассказал, что во время поездки в автобусе неизвестный после словесного конфликта распылил ему в лицо перцовый баллончик.

После этого мужчина вышел на остановке на Таллинском шоссе. Заявитель за медицинской помощью не обращался. По факту случившегося возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Опергруппа уголовного розыска задержала подозреваемого 7 мая. Им оказался 53-летний житель Карелии. Перцовый баллончик изъяли.

Трое подростков жестоко избили 14-летнего школьника в Петербурге

Трое подростков избили 14-летнего мальчика и распылили ему в лицо содержимое перцового баллончика на шоссе Революции в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга около 21:30.

Как сообщили в ГУ МВД, в дежурную часть обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестные напали на ее сына.

Пострадавшего доставили в больницу с травмой головы и ушибами. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Полиция проводит проверку и разыскивает причастных.

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
