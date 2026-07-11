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В Петербурге из-за ремонта Литейного моста изменится схема движения

В Петербурге с 14 июля по 13 августа на Литейном мосту будут проводиться работы по ремонту дорожного полотна и трамвайных путей. В связи с этим на переправе поэтапно введут ограничения для автомобилей, сообщает ГАТИ Петербурга.

В Петербурге из-за ремонта Литейного моста изменится схема движения - Ограничения будут действовать с 14 июля по 13 августа.
Фото: ГАТИ

Так, с 14 по 24 июля будут ремонтировать крайние левые полосы и трамвайные пути. Движение организуют по правым и средним полосам в обе стороны. Заезды на мост с Пироговской и Воскресенской набережных ограничат. С 25 июля по 1 августа работы проведут в средних полосах, для проезда останется по две полосы в каждом направлении. Ограничения на заездах с Пироговской и Воскресенской набережных сохранятся. Со 2 по 13 августа будут ремонтировать правые полосы, движение будет осуществляться по средним и левым полосам.

Кроме того, 12 августа на один день закроют заезд с Пироговской набережной и съезд на набережную Кутузова, а 13 августа закроют съезд с моста на Арсенальную набережную и заезд с Воскресенской набережной.

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На время ремонта изменится схема движения на площади Ленина: организуют одностороннее движение от улицы Комсомола к Арсенальной набережной. Трамвайные пути на мосту будут использоваться только для парковых рейсов, изменений маршрутов общественного транспорта не планируется.

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Фото: freepik.

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Россия РАН Продолжительность жизни Онищенко

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