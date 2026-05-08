Денежный перевод ВСУ обернулся для жителя Ленобласти длительным сроком в колонии

Денежный перевод ВСУ обернулся для жителя Ленобласти длительным сроком в колонии

Ближайшие 12 лет житель Приозерского района проведет в заключении.

Ленинградский областной суд вынес приговор 29-летнему жителю Приозерского района, который обвинялся в государственной измене. Мужчина перевел 150 долларов военным формированиям Украины.

По материалам суда, в феврале 2022 года фигурант дела перевел около 12 532 рублей по тогдашнему курсу на счет благотворительного фонда, который, как оказалось, был создан при поддержки спецслужб Украины и национального банка страны.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый пытался оправдаться, что не имел намерения спонсировать армию противника, а хотел оказать помощь мирным жителям.

Однако суд счел эти доводы неубедительными, сославшись на более ранние показания подсудимого. В них мужчина прямо признавался, что негативно воспринял новость о начале боевых действий на Украине. 

В результате суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы еще на два два года.

Эстонцы выкупили все гостиничные номера в Ивангороде перед Днем Победы

Жители Эстонии массово отправляются в приграничный Ивангород, чтобы посмотреть на масштабное празднование Дня Победы.

В преддверии Дня Победы в гостиницах Ивангорода, граничащего с эстонской Нарвой, не оказалось свободных номеров. Их все раскупили туристы, желающие посмотреть на празднование 9 мая, пишет РИА Новости.

Так, в двух гостиницах приграничного города сообщили, что свободных для заселения мест на ближайшие даты нет. То же касается четырех других отелей, где пока не удастся забронировать номера.

Отметим, что официальное празднование 9 Мая в Эстонии находится под запретом. Несмотря на это, сотни местных жителей каждый год собираются у реки Нарва и с берега наблюдают за торжествами на противоположном берегу.

Ранее сенатор Сергей Перминов оценил вероятность провокаций со стороны Эстонии на День Победы

