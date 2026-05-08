Комитет по управлению государственным имуществом 47 региона подвёл итоги предоставления земельных участков льготным категориям граждан за первые четыре месяца 2026 года: 540 участков получили многодетные семьи, 871 участок - ветераны боевых действий, медицинские работники и другие льготники.

Председатель КУГИ Марина Тоноян отметила, что работа по формированию участков ведётся ежедневно.

«Мы на постоянной основе контролируем исполнение установленных КУГИ планов по предоставлению земельных участков администрациями муниципальных образований, а также аккумулируем данные о сформированных участках для подсчёта «Рейтинга 47». За этот период для многодетных семей сформировали 875 земельных участков и 1 032 земельных участка для отдельных категорий граждан», — сообщила Тоноян.

Лидерами по формированию участков для многодетных семей стали Всеволожский район (267 участков), Ломоносовский район (133 участка) и Выборгский район (98 участков). В категории формирования участков для отдельных категорий граждан лидируют Выборгский район (236 участков), Волховский район (157 участков) и Гатчинский округ (143 участка).

По количеству фактически предоставленных участков многодетным семьям впереди Всеволожский район (165), Гатчинский округ (68) и Выборгский район (44). Среди предоставленных участков отдельным категориям граждан лидерами стали Гатчинский округ (140 участков), Приозерский район (136 участков) и Выборгский район (102 участка).

