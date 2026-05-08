Главная / Новости / КУГИ Ленобласти подвёл итоги предоставления земли льготникам за четыре месяца 2026 года

КУГИ Ленобласти подвёл итоги предоставления земли льготникам за четыре месяца 2026 года

Комитет по управлению государственным имуществом 47 региона подвёл итоги предоставления земельных участков льготным категориям граждан за первые четыре месяца 2026 года: 540 участков получили многодетные семьи, 871 участок - ветераны боевых действий, медицинские работники и другие льготники.

Председатель КУГИ Марина Тоноян отметила, что работа по формированию участков ведётся ежедневно.

«Мы на постоянной основе контролируем исполнение установленных КУГИ планов по предоставлению земельных участков администрациями муниципальных образований, а также аккумулируем данные о сформированных участках для подсчёта «Рейтинга 47». За этот период для многодетных семей сформировали 875 земельных участков и 1 032 земельных участка для отдельных категорий граждан», — сообщила Тоноян.

Лидерами по формированию участков для многодетных семей стали Всеволожский район (267 участков), Ломоносовский район (133 участка) и Выборгский район (98 участков). В категории формирования участков для отдельных категорий граждан лидируют Выборгский район (236 участков), Волховский район (157 участков) и Гатчинский округ (143 участка).

По количеству фактически предоставленных участков многодетным семьям впереди Всеволожский район (165), Гатчинский округ (68) и Выборгский район (44). Среди предоставленных участков отдельным категориям граждан лидерами стали Гатчинский округ (140 участков), Приозерский район (136 участков) и Выборгский район (102 участка).

Депутаты Ленобласти приняли изменения в Социальный кодекс: поддержка многодетных семей расширена
На 82-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области, которое прошло 29 апреля, парламентарии поддержали в первом и третьем чтениях ряд п...
29.04.2026
260

В 2025 году Ленинградская область продолжила курс на всестороннюю социальную поддержку жителей и модернизацию основных сервисов. Регион отметился целым рядом значимых нововведений: от запуска проекта ЕКП «Ленинградская» до обновления системы госуслуг и расширения мер помощи семьям. Одновременно с этим активно развивалась инфраструктура, совершенствовались программы для разных возрастных групп, а местные инициативы получали признание на федеральном уровне. Подробно рассказываем, какая социальная помощь ленинградцам появилась в этом году.

Ленобласть многодетные семьи бесплатные земельные участки
Тыл и фронт: научный вклад в Победу

В преддверии Дня Победы в Москве у Стелы Памяти в штаб-квартире «ФосАгро» состоялся торжественный митинг, посвящённый сотрудникам АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. профессора Я.В. Самойлова» (НИУИФ), героям Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие ветераны института, руководство и сотрудники Группы «ФосАгро», а также представители научного сообщества.

Вклад в Победу

На фото: Стела Памяти в штаб-квартире агрохимического холдинга «ФосАгро» в Москве. Источник - пресс-служба ФосАгро

Великая Отечественная война стала особой страницей в истории НИУИФ - старейшего в России и единственного в стране института, специализирующегося на технологиях переработки фосфатного сырья и производства минеральных удобрений. Более 40 сотрудников института добровольцами ушли на фронт, 12 из них не вернулись. Их имена навечно вписаны в историю.

«Стало доброй традицией собираться здесь, чтобы отдать дань уважения подвигу сотрудников института, погибших в годы войны. Мы вспоминаем всех, кто прошёл через испытания, и тех, кто после войны восстанавливал страну. Благодаря их труду и самоотверженности институт сегодня продолжает развиваться, внедряет современные технологии и уверенно смотрит в будущее», - подчеркнул, открывая митинг, генеральный директор АО «НИУИФ» Сергей Лобанов.

В годы войны учёные и специалисты НИУИФ не только сражались на передовой, но и самоотверженно трудились в тылу. В кратчайшие сроки были разработаны и внедрены в производство средства оборонного значения: зажигательные смеси, электрохимические взрыватели, химические грелки, хирургические гипсовые бинты, препараты для лечения ран и обеззараживания воды. Институт оказывал техническую помощь эвакуированным предприятиям и участвовал в создании новых лабораторий на востоке страны.

«Ударно трудились все: и те, кто остался в Москве, и те, кто был в эвакуации в Свердловске, и агрохимики во главе с академиком Прянишниковым, обеспечивавшие фронт и тыл продовольствием. Мы должны быть вечно благодарны за их подвиг и чувствовать непрерывную связь поколений. Это единение - залог наших будущих побед», - отметил директор департамента науки и технологии НИУИФ Андрей Норов.

Связь науки и производства

На фото: памятный знак с именами участников войны - ветеранов завода в Волхове, высадивших деревья в разные годы. Источник - пресс-служба ФосАгро

В послевоенные годы НИУИФ стал центром развития новых технологий для химической промышленности. Благодаря его разработкам в СССР была создана крупнейшая в Европе индустрия по производству серной кислоты и фосфорсодержащих удобрений. Достижения института позволили значительно повысить урожайность и качество сельскохозяйственной продукции.

Особое место в современной истории института занимает участие в реализации инвестиционного проекта по развитию Волховского комплекса «ФосАгро». Специалисты НИУИФ внесли значительный вклад в модернизацию и внедрение передовых технологий на одном из ключевых предприятий Ленинградской области, что стало примером эффективного сотрудничества науки и производства.

«Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, забота о ветеранах, восстановление мемориалов - важнейшая часть нашей социальной политики. День Победы - самый дорогой для всех нас праздник, олицетворяющий мужество и любовь к Родине. Мы чтим подвиг сотрудников НИУИФ и комбината «Апатит», которые ковали Победу на фронте и в тылу», - подчеркнул заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Фёдоров.

Митинг у Стелы Памяти открыл череду праздничных мероприятий «ФосАгро», посвящённых Дню Победы. В городах присутствия компании пройдут торжественные встречи, концерты и уроки мужества. В том же Волховском филиале АО «Апатит» в Ленинградской области ко Дню Победы в сквере им. С.М. Кирова открыта «Аллея Ветеранов». Свой сад памяти заводчане вместе с участниками Великой Отечественной войны начали создавать еще в 2014 году. Тогда в сквере имени Кирова были высажены первые яблоньки. В следующие годы традиция была продолжена. А во время реконструкции сквера все насаждения были бережно пересажены и сохранены. Сегодня здесь, среди молодых яблонь и кустов сирени, увековечены имена 31 ветерана. А саженцы стали для волховчан живым символом стойкости и преемственности поколений.

Агрохимики Волхова принимают активное участие в реконструкции детского сада «Дюймовочка»
Волховский филиал АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») продолжает оказывать всестороннюю поддержку проекта реконструкции местного детского сада «Дю...
06.05.2026
186

митинг Великая Отечественная Война «ФосАгро» НИУИФ

