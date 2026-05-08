Водитель общественного транспорта потерял управление и выехал на тротуар с людьми.
В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства аварии в Выборгском районе города с участием «Лазурного» автобуса. В результате ЧП пострадала пожилая пассажирка.
По информации регионального управления МВД, водитель общественного транспорта на пересечении Удельного и Скобелевского проспектов не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в стену дома.
«В результате происшествия незначительные травмы получила пожилая женщина — она доставлена в медучреждение», — передает ведомство.
Видео: МВД по СПб и ЛО