Вечером 11 июля на трассе «Моховое - Ключевое» в Выборгском районе Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «КамАЗ».

Водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения, алкотестер показал 0,644 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л. Более того, выяснилось, что 49-летний мужчина уже был лишен водительских прав за аналогичное нарушение.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

После прохождения освидетельствования водитель попытался скрыться, убежав в лес. Во время задержания беглец оказал активное сопротивление и попытался захватить табельное оружие. На требование остановиться он не отреагировал. В результате полицейским пришлось применить табельное оружие, выстрелив по ногам водителя.

Пострадавшего госпитализировали. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.