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Новости СВО

Мирошник: Более 300 мирных граждан пострадали от ударов ВСУ за неделю

За минувшую неделю более 300 мирных россиян пострадали от ударов ВСУ, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, в среднем число ударов по гражданским объектам за сутки достигало 850 прилетов, пишет ТАСС.

Ранее Мирошник сообщал, что с 29 июня по 5 июля ранены 270 человек, в том числе восемь детей. Погибли 38 человек, в том числе один несовершеннолетний.

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Мирошник Россия мирные жители СВО
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В Выборгском районе полицейский прострелил ноги пьяному водителю «КамАЗа» при задержании

Вечером 11 июля на трассе «Моховое - Ключевое» в Выборгском районе Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «КамАЗ».

Водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения, алкотестер показал 0,644 мг/л при допустимой норме 0,16 мг/л. Более того, выяснилось, что 49-летний мужчина уже был лишен водительских прав за аналогичное нарушение.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

После прохождения освидетельствования водитель попытался скрыться, убежав в лес. Во время задержания беглец оказал активное сопротивление и попытался захватить табельное оружие. На требование остановиться он не отреагировал. В результате полицейским пришлось применить табельное оружие, выстрелив по ногам водителя.

Пострадавшего госпитализировали. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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пьяный водитель стрельба Выборгский район Ленобласть

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