weather 5.1°
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / Роспотребнадзор оценил риски распространения хантавируса в РФ

Новости Социум

Роспотребнадзор оценил риски распространения хантавируса в РФ

Специалисты исключили возможность передачи выявленных в России типов хантавируса между людьми.

В Роспотребнадзоре не видят опасности в разновидностях хантавируса, выявленного на территории России. Они не передаются от человека к человеку, а заражение геморрагической лихорадкой возможно только при прямом взаимодействии с грызунами. 

По словам специалистов, вероятность того, что данные вариации вируса начнут мутировать и обретут способность передаваться между людьми, крайне мала. При этом Роспотребнадзор готов к любым сценариям, включая завоз опасных штаммов, подобных вирусу Андес. На сегодняшний день в России накоплен достаточный запас отечественных тест-систем, позволяющих оперативно диагностировать различные типы хантавирусных инфекций.

Напомним, ранее на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане произошла вспышка хантавируса. Инфекцию нашли у семерых туристов, еще трое погибли. Среди зараженных также был гражданин России.

Вам будет интересно
Названы районы Ленобласти с самой высокой активностью клещей
Более сотни жителей региона пострадали за неделю от укусов паразитов. Роспотребнадзор по Ленинградской области представил свежие данные мониторинга ак...
08.05.2026
373

Фото на миниатюре: magnific/ jcomp

Теги

хантавирус Россия
Новости Социум

Тревожный знак: о чем говорят частые ночные пробуждения

Психиатр рассказал, о каком расстройстве говорят постоянные пробуждения по ночам.

Ночные пробуждения с последующими проблемами с засыпанием чаще всего говорят о наличии у человека депрессивного расстройства. Такие симптомы встречаются у 70-80% пациентов с таким диагнозом.

Психиатр Кирилл Сычев пояснил, что проблемы со сном возникают в результате сбоев в циркадных ритмах и системе «гипоталамус — гипофиз — надпочечники».

«В норме уровень кортизола (гормона стресса) начинает плавно повышаться ближе к утру, это типа гормонального »пенделя« к пробуждению. Но при депрессии его пик сдвигается на более ранние часы и становится чрезмерно высоким, что буквально »выбрасывает« человека из сна в состояние тревоги и безнадежности», — заявил врач.

Параллельно снижается выработка серотонина и мелатонина, что также влияет на здоровый сон. При этом улучшение состояния по утрам не говорит о том, что все нормально. По словам медика, это типично для депрессивных расстройств.

Как правило, самостоятельно избавиться от депрессии человеку не под силу, поэтому не стоит тянуть с походом к специалисту. Особенно — если вы замечаете, что у вас все чаще появляются навязчивые мысли.

Вам будет интересно
Гинцбург рассказал о первых результатах применения вакцины от рака
У страдающего меланомой пациента есть первые изменения в анализах после введения отечественного препарата. Фото: magnific Российские ученые зафиксиров...
01.05.2026
382

Фото на миниатюре: magnific

Теги

ученые медицина депрессия

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться