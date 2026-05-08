Специалисты исключили возможность передачи выявленных в России типов хантавируса между людьми.

В Роспотребнадзоре не видят опасности в разновидностях хантавируса, выявленного на территории России. Они не передаются от человека к человеку, а заражение геморрагической лихорадкой возможно только при прямом взаимодействии с грызунами.

По словам специалистов, вероятность того, что данные вариации вируса начнут мутировать и обретут способность передаваться между людьми, крайне мала. При этом Роспотребнадзор готов к любым сценариям, включая завоз опасных штаммов, подобных вирусу Андес. На сегодняшний день в России накоплен достаточный запас отечественных тест-систем, позволяющих оперативно диагностировать различные типы хантавирусных инфекций.

Напомним, ранее на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане произошла вспышка хантавируса. Инфекцию нашли у семерых туристов, еще трое погибли. Среди зараженных также был гражданин России.

