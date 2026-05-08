Инспекторы Эконадзора Ленинградской области совместно с сотрудниками ГАИ изъяли в Ломоносовском районе большегруз, перевозивший строительные отходы без необходимого разрешения.
В ходе проверки двух самосвалов сотрудники комитета выявили грубое нарушение. Водитель одного из большегрузов осуществлял транспортировку отходов, не имея соответствующего разрешения, требуемого региональным законодательством. Пока инспекторы заполняли необходимые документы, прибыл собственник техники. В попытке избежать конфискации он предъявил должностным лицам документ, оформленный в электронной системе уже после того, как автомобиль был задержан. Однако это не сработало — подобная схема не имеет юридической силы, поскольку разрешение на транспортировку отходов должно действовать строго в момент осуществления перевозки.
Техника была изъята и отправлена на специализированную стоянку, где она останется до завершения расследования.
«Самосвал направлен на стоянку Экомилиции в пос. Семрино, где будет находиться до окончания расследования. Данный случай служит предупреждением для всех перевозчиков: игнорирование правил оформления разрешений обходится перевозчикам слишком дорого, лишая их главного рабочего инструмента на неопределенный срок», — сообщили в ведомстве.
В преддверии Дня Победы в Москве у Стелы Памяти в штаб-квартире «ФосАгро» состоялся торжественный митинг, посвящённый сотрудникам АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. профессора Я.В. Самойлова» (НИУИФ), героям Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие ветераны института, руководство и сотрудники Группы «ФосАгро», а также представители научного сообщества.
Вклад в Победу
Великая Отечественная война стала особой страницей в истории НИУИФ - старейшего в России и единственного в стране института, специализирующегося на технологиях переработки фосфатного сырья и производства минеральных удобрений. Более 40 сотрудников института добровольцами ушли на фронт, 12 из них не вернулись. Их имена навечно вписаны в историю.
«Стало доброй традицией собираться здесь, чтобы отдать дань уважения подвигу сотрудников института, погибших в годы войны. Мы вспоминаем всех, кто прошёл через испытания, и тех, кто после войны восстанавливал страну. Благодаря их труду и самоотверженности институт сегодня продолжает развиваться, внедряет современные технологии и уверенно смотрит в будущее», - подчеркнул, открывая митинг, генеральный директор АО «НИУИФ» Сергей Лобанов.
В годы войны учёные и специалисты НИУИФ не только сражались на передовой, но и самоотверженно трудились в тылу. В кратчайшие сроки были разработаны и внедрены в производство средства оборонного значения: зажигательные смеси, электрохимические взрыватели, химические грелки, хирургические гипсовые бинты, препараты для лечения ран и обеззараживания воды. Институт оказывал техническую помощь эвакуированным предприятиям и участвовал в создании новых лабораторий на востоке страны.
«Ударно трудились все: и те, кто остался в Москве, и те, кто был в эвакуации в Свердловске, и агрохимики во главе с академиком Прянишниковым, обеспечивавшие фронт и тыл продовольствием. Мы должны быть вечно благодарны за их подвиг и чувствовать непрерывную связь поколений. Это единение - залог наших будущих побед», - отметил директор департамента науки и технологии НИУИФ Андрей Норов.
Связь науки и производства
В послевоенные годы НИУИФ стал центром развития новых технологий для химической промышленности. Благодаря его разработкам в СССР была создана крупнейшая в Европе индустрия по производству серной кислоты и фосфорсодержащих удобрений. Достижения института позволили значительно повысить урожайность и качество сельскохозяйственной продукции.
Особое место в современной истории института занимает участие в реализации инвестиционного проекта по развитию Волховского комплекса «ФосАгро». Специалисты НИУИФ внесли значительный вклад в модернизацию и внедрение передовых технологий на одном из ключевых предприятий Ленинградской области, что стало примером эффективного сотрудничества науки и производства.
«Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, забота о ветеранах, восстановление мемориалов - важнейшая часть нашей социальной политики. День Победы - самый дорогой для всех нас праздник, олицетворяющий мужество и любовь к Родине. Мы чтим подвиг сотрудников НИУИФ и комбината «Апатит», которые ковали Победу на фронте и в тылу», - подчеркнул заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Фёдоров.
Митинг у Стелы Памяти открыл череду праздничных мероприятий «ФосАгро», посвящённых Дню Победы. В городах присутствия компании пройдут торжественные встречи, концерты и уроки мужества. В том же Волховском филиале АО «Апатит» в Ленинградской области ко Дню Победы в сквере им. С.М. Кирова открыта «Аллея Ветеранов». Свой сад памяти заводчане вместе с участниками Великой Отечественной войны начали создавать еще в 2014 году. Тогда в сквере имени Кирова были высажены первые яблоньки. В следующие годы традиция была продолжена. А во время реконструкции сквера все насаждения были бережно пересажены и сохранены. Сегодня здесь, среди молодых яблонь и кустов сирени, увековечены имена 31 ветерана. А саженцы стали для волховчан живым символом стойкости и преемственности поколений.