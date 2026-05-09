weather 13.1°
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / В заказнике "Кургальский" восстановили экотропу после пожара

Новости Социум

В заказнике "Кургальский" восстановили экотропу после пожара

Ранее неизвестные спровоцировали пожар в заказнике, в результате чего огнем был поврежден лес и участок экотропы.

В заказнике "Кургальский" восстановили экотропу после пожара - Ранее неизвестные спровоцировали пожар в заказнике, в результате чего огнем был поврежден лес и учас
Фото: Дирекция ООПТ Ленинградской области

Экотропа «Долина реки Выбья и Лужская губа» в заказнике «Кургальский» снова открыта для гостей. Деревянный настил, ранее поврежденный огнем, полностью восстановлен, сообщили в Дирекции ООПТ Ленинградской области.

«Экотропа »Долина реки Выбья и Лужская губа« отремонтирована и готова принять посетителей! », — указано в сообщении.

Напомним, ранее неизвестные спровоцировали пожар в заказнике «Кургальский». В результате происшествия огнем был поврежден лес и участок экотропы «Долина реки Выбья и Лужская губа».

Гостей призвали соблюдать меры предосторожности при посещении охраняемой территории. Посетителям напоминают, что пал сухой травы может привести к серьезным последствиям для природных зон.

«Сейчас на всей территории нашего региона официально объявлен пожароопасный сезон, открытый огонь под запретом на всех природных территориях. Просим вас учитывать это при планировании отдыха», — добавили в Дирекции.

Вам будет интересно
Гатчинское предприятие сократило время выпуска упаковки на 30% благодаря нацпроекту
Гатчинское предприятие «Ленгофра», специализирующееся на производстве картонной упаковки, подвело итоги участия в федеральном проекте «Производительно...
08.05.2026
204

Теги

Кургальский заказник
Новости Социум

Игорь Руденя поздравил жителей Северо-Запада с Днем Победы

Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Игорь Руденя обратился к ветеранам и жителям округа с торжественным поздравлением в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В обращении Игорь Руденя назвал День Победы самым значимым и судьбоносным событием в современной российской истории. Полпред подчеркнул, что Знамя Победы, которое сегодня торжественно развивается на улицах городов, является вечным символом мужества и несгибаемой воли советского народа. 

«Вспомним сегодня имена Героев, почтим их память. Поклонимся всем, кто отстоял свободу нашей Родины в годы Великой Отечественной войны и всем, кто защищает Отечество в наши дни Желаю всем крепкого здоровья, сил и успехов на благо нашей Родины - великой России! С праздником! С Днем Победы!», — обратился Игорь Руденя.

Вам будет интересно
Губернатор Ленинградской области поздравил жителей региона с Днем Победы
Глава региона обратился к землякам по случаю знаменательной даты. Фото: Александр Дрозденко/ МАХ Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко...
09.05.2026
166

Теги

Игорь Руденя День Победы СЗФО

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений
Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений

16:19 08.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться