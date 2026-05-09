Ранее неизвестные спровоцировали пожар в заказнике, в результате чего огнем был поврежден лес и участок экотропы.
Экотропа «Долина реки Выбья и Лужская губа» в заказнике «Кургальский» снова открыта для гостей. Деревянный настил, ранее поврежденный огнем, полностью восстановлен, сообщили в Дирекции ООПТ Ленинградской области.
«Экотропа »Долина реки Выбья и Лужская губа« отремонтирована и готова принять посетителей! », — указано в сообщении.
Напомним, ранее неизвестные спровоцировали пожар в заказнике «Кургальский». В результате происшествия огнем был поврежден лес и участок экотропы «Долина реки Выбья и Лужская губа».
Гостей призвали соблюдать меры предосторожности при посещении охраняемой территории. Посетителям напоминают, что пал сухой травы может привести к серьезным последствиям для природных зон.
«Сейчас на всей территории нашего региона официально объявлен пожароопасный сезон, открытый огонь под запретом на всех природных территориях. Просим вас учитывать это при планировании отдыха», — добавили в Дирекции.