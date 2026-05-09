С наступлением мая в Ленинградской области традиционно растет количество аварий с участием лосей. Причиной тому становится период отела у животных — взрослые самки активно готовятся к появлению потомства и отваживают подросших лосят. Однако молодые особи еще плохо ориентируются на местности и не осознают угрозу, исходящую от транспорта.

«Но к самостоятельной жизни молодёжь пока не готова — они плохо ориентируются, не боятся машин и могут неожиданно выбежать на трассу», — предупредили в Комитете по животному миру Ленинградской области.

Специалисты напоминают, что наиболее опасными участками остаются трассы, проходящие через лесные массивы, особенно в темное время суток. Водителей просят проявлять предельную осторожность.