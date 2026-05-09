weather 13.1°
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / Водителей Ленобласти предупредили о повышенном риске встречи с лосями на дорогах

Новости Социум

Водителей Ленобласти предупредили о повышенном риске встречи с лосями на дорогах

С наступлением мая у лосих начинается период отела, из-за чего подросшие лосята начинают жить самостоятельно. Они плохо ориентируются в лесах и могут выбегать на трассы.

Водителей Ленобласти предупредили о повышенном риске встречи с лосями на дорогах - С наступлением мая у лосих начинается период отела, из-за чего подросшие лосята начинают жить самост
Фото: Комитет по животному миру Ленинградской области

С наступлением мая в Ленинградской области традиционно растет количество аварий с участием лосей. Причиной тому становится период отела у животных — взрослые самки активно готовятся к появлению потомства и отваживают подросших лосят. Однако молодые особи еще плохо ориентируются на местности и не осознают угрозу, исходящую от транспорта.

«Но к самостоятельной жизни молодёжь пока не готова — они плохо ориентируются, не боятся машин и могут неожиданно выбежать на трассу», — предупредили в Комитете по животному миру Ленинградской области.

Специалисты напоминают, что наиболее опасными участками остаются трассы, проходящие через лесные массивы, особенно в темное время суток. Водителей просят проявлять предельную осторожность.

Вам будет интересно
В Ленобласти после зимней спячки к беременной барсучихе вышел жених
В Приозерском районе Ленобласти барсук наконец-то вышел из спячки и встретился с беременной самкой. Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника зафиксиров...
07.05.2026
277

Теги

Комитет по животному миру Ленинградской области лоси
Новости Социум

Игорь Руденя поздравил жителей Северо-Запада с Днем Победы

Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Игорь Руденя обратился к ветеранам и жителям округа с торжественным поздравлением в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В обращении Игорь Руденя назвал День Победы самым значимым и судьбоносным событием в современной российской истории. Полпред подчеркнул, что Знамя Победы, которое сегодня торжественно развивается на улицах городов, является вечным символом мужества и несгибаемой воли советского народа. 

«Вспомним сегодня имена Героев, почтим их память. Поклонимся всем, кто отстоял свободу нашей Родины в годы Великой Отечественной войны и всем, кто защищает Отечество в наши дни Желаю всем крепкого здоровья, сил и успехов на благо нашей Родины - великой России! С праздником! С Днем Победы!», — обратился Игорь Руденя.

Вам будет интересно
Губернатор Ленинградской области поздравил жителей региона с Днем Победы
Глава региона обратился к землякам по случаю знаменательной даты. Фото: Александр Дрозденко/ МАХ Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко...
09.05.2026
166

Теги

Игорь Руденя День Победы СЗФО

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений
Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений

16:19 08.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться