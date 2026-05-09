С начала перемирия украинские боевики продолжали наносить удары по позициям российских войск в зоне СВО, а также предпринимали попытки атак по гражданским объектам на территории РФ.

С момента начала режима прекращения огня ВСУ многократно нарушили перемирие, сообщает Минобороны РФ 9 мая. В ответ на это российские войска наносили зеркальные удары.

«За время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также нанесли 7151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. Украинскими войсками предприняты 12 атак позиций российских подразделений», — передает МО РФ.

Тем временем в зоне СВО зафиксировано 8970 нарушений перемирия со стороны украинских боевиков. ВС РФ закономерно реагировали на атаки противника, поражая огневые позиции реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Также уничтожались пункты управления и места запуска БПЛА, заявили в оборонном ведомстве.