weather 13.1°
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / ВСУ нарушили режим прекращения огня - МО РФ

Новости outside СВО

ВСУ нарушили режим прекращения огня - МО РФ

С начала перемирия украинские боевики продолжали наносить удары по позициям российских войск в зоне СВО, а также предпринимали попытки атак по гражданским объектам на территории РФ.

С момента начала режима прекращения огня ВСУ многократно нарушили перемирие, сообщает Минобороны РФ 9 мая. В ответ на это российские войска наносили зеркальные удары.

«За время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также нанесли 7151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. Украинскими войсками предприняты 12 атак позиций российских подразделений», — передает МО РФ.

Тем временем в зоне СВО зафиксировано 8970 нарушений перемирия со стороны украинских боевиков. ВС РФ закономерно реагировали на атаки противника, поражая огневые позиции реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Также уничтожались пункты управления и места запуска БПЛА, заявили в оборонном ведомстве.

Вам будет интересно
Путин: Россия уже знает, чем закончится конфликт на Украине
Россия не будет делать публичных заявлений по этому поводу и продолжит реализовывать поставленные задачи, заявил президент. Фото: Kremlin.ru/ wikimedi...
21.04.2026
1424

Теги

СВО минобороны РФ
Новости Социум

Игорь Руденя поздравил жителей Северо-Запада с Днем Победы

Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Игорь Руденя обратился к ветеранам и жителям округа с торжественным поздравлением в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В обращении Игорь Руденя назвал День Победы самым значимым и судьбоносным событием в современной российской истории. Полпред подчеркнул, что Знамя Победы, которое сегодня торжественно развивается на улицах городов, является вечным символом мужества и несгибаемой воли советского народа. 

«Вспомним сегодня имена Героев, почтим их память. Поклонимся всем, кто отстоял свободу нашей Родины в годы Великой Отечественной войны и всем, кто защищает Отечество в наши дни Желаю всем крепкого здоровья, сил и успехов на благо нашей Родины - великой России! С праздником! С Днем Победы!», — обратился Игорь Руденя.

Вам будет интересно
Губернатор Ленинградской области поздравил жителей региона с Днем Победы
Глава региона обратился к землякам по случаю знаменательной даты. Фото: Александр Дрозденко/ МАХ Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко...
09.05.2026
166

Теги

Игорь Руденя День Победы СЗФО

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений
Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений

16:19 08.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться