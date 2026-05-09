Игорь Руденя поздравил жителей Северо-Запада с Днем Победы

Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Игорь Руденя обратился к ветеранам и жителям округа с торжественным поздравлением в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В обращении Игорь Руденя назвал День Победы самым значимым и судьбоносным событием в современной российской истории. Полпред подчеркнул, что Знамя Победы, которое сегодня торжественно развивается на улицах городов, является вечным символом мужества и несгибаемой воли советского народа. 

«Вспомним сегодня имена Героев, почтим их память. Поклонимся всем, кто отстоял свободу нашей Родины в годы Великой Отечественной войны и всем, кто защищает Отечество в наши дни Желаю всем крепкого здоровья, сил и успехов на благо нашей Родины - великой России! С праздником! С Днем Победы!», — обратился Игорь Руденя.

Игорь Руденя День Победы СЗФО
Как встречали День Победы в ООО «Транснефть — Порт Приморск»

8 мая в преддверии священного праздника Дня Победы коллектив ООО «Транснефть — Порт Приморск» провёл серию торжественных и трогательных мероприятий, посвящённых памяти героев Великой Отечественной войны.

Фото здесь и далее: Служба общественных коммуникации ООО «Транснефть - Порт Приморск»

День начался с традиционной раздачи сотрудникам георгиевских ленточек — знака памяти, славы и гордости. Затем участники акции единой колонной прошли с песнями «День Победы», «Смуглянка» и «Катюша» под аккомпанемент аккордеона по территории предприятия.

Следующим этапом стала впечатляющая инсталляция: сотрудники выстроились у главного здания, образовав огромное слово «ПОБЕДА». Этот мощный символический жест объединил коллектив в едином порыве благодарности и признательности предкам. Важно отметить, что в мероприятии также приняли участие представители партнёрских организаций — ООО «Приморский торговый порт» и ООО «Союзфлот порт».

В этот день всех сотрудников угощали специальным обедом - ароматной солдатской кашей — традиционным блюдом, напоминающим о фронтовых буднях и стойкости нашего народа.
Особое место в программе мероприятий заняло возложение цветов к мемориалам Приморска. Генеральный директор ООО «Транснефть — Порт Приморск» Владимир Шувалов и руководители структурных подразделений Общества почтили память павших героев у мемориала «Братское захоронение» и стелы «Крылья Победы». Этот ритуал стал символом глубокой благодарности тем, кто ценой своей жизни подарил нам свободу и спокойствие.

Участие коллектива ООО «Транснефть — Порт Приморск» в памятных мероприятиях — это не просто дань уважения подвигу предков, но и важный шаг в сохранении и передаче бесценной исторической памяти подрастающему поколению. Сотрудники Общества свято чтут традиции патриотического воспитания, чтобы имена героев и уроки истории никогда не были забыты.

С Днём Победы! 

Транснефть - Порт Приморск День Победы

