8 мая в преддверии священного праздника Дня Победы коллектив ООО «Транснефть — Порт Приморск» провёл серию торжественных и трогательных мероприятий, посвящённых памяти героев Великой Отечественной войны.

День начался с традиционной раздачи сотрудникам георгиевских ленточек — знака памяти, славы и гордости. Затем участники акции единой колонной прошли с песнями «День Победы», «Смуглянка» и «Катюша» под аккомпанемент аккордеона по территории предприятия.

Следующим этапом стала впечатляющая инсталляция: сотрудники выстроились у главного здания, образовав огромное слово «ПОБЕДА». Этот мощный символический жест объединил коллектив в едином порыве благодарности и признательности предкам. Важно отметить, что в мероприятии также приняли участие представители партнёрских организаций — ООО «Приморский торговый порт» и ООО «Союзфлот порт».

В этот день всех сотрудников угощали специальным обедом - ароматной солдатской кашей — традиционным блюдом, напоминающим о фронтовых буднях и стойкости нашего народа.

Особое место в программе мероприятий заняло возложение цветов к мемориалам Приморска. Генеральный директор ООО «Транснефть — Порт Приморск» Владимир Шувалов и руководители структурных подразделений Общества почтили память павших героев у мемориала «Братское захоронение» и стелы «Крылья Победы». Этот ритуал стал символом глубокой благодарности тем, кто ценой своей жизни подарил нам свободу и спокойствие.

Участие коллектива ООО «Транснефть — Порт Приморск» в памятных мероприятиях — это не просто дань уважения подвигу предков, но и важный шаг в сохранении и передаче бесценной исторической памяти подрастающему поколению. Сотрудники Общества свято чтут традиции патриотического воспитания, чтобы имена героев и уроки истории никогда не были забыты.

С Днём Победы!