Возвращение к работе после длительных выходных может быть непростым из-за сбитого режима и смены обстановки.

Эксперт Ольга Клименкова поделилась с «Известиями» советами, как облегчить адаптацию. Она рекомендует не требовать от себя мгновенной продуктивности и не пытаться сразу решить все накопившиеся задачи. Важно распределить нагрузку и распланировать задачи в календаре накануне праздников. Это поможет избежать суеты в первый день после выходных.

Также не стоит перегружать первый рабочий день совещаниями, так как после длительного отдыха люди могут быть не готовы к активным обсуждениям. Для легкой адаптации специалист советует планировать задачи заранее и стараться не сильно менять время сна даже в выходные.

Вам будет интересно Доктор Мясников назвал лучшие домашние средства для восстановления после ОРВИ Врач рассказал, как вернуть силы организму после ОРВИ без покупных лекарственных средств. Порой люди могут испытывать плохое самочувствие в течение не...

По мнению эксперта, работодатели также могут помочь сотрудникам, предлагая гибкий график или удаленную работу в первые дни после праздников.