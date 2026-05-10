Возвращение к работе после длительных выходных может быть непростым из-за сбитого режима и смены обстановки.
Эксперт Ольга Клименкова поделилась с «Известиями» советами, как облегчить адаптацию. Она рекомендует не требовать от себя мгновенной продуктивности и не пытаться сразу решить все накопившиеся задачи. Важно распределить нагрузку и распланировать задачи в календаре накануне праздников. Это поможет избежать суеты в первый день после выходных.
Также не стоит перегружать первый рабочий день совещаниями, так как после длительного отдыха люди могут быть не готовы к активным обсуждениям. Для легкой адаптации специалист советует планировать задачи заранее и стараться не сильно менять время сна даже в выходные.
По мнению эксперта, работодатели также могут помочь сотрудникам, предлагая гибкий график или удаленную работу в первые дни после праздников.