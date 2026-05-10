Специалисты советуют не переедать шашлыка, ведь на расщепление жаренного на углях мяса желудку требуется большое количество ферментов, пишет правительственный портал «Объясняем.РФ».

Так, оптимальная порция для взрослого — 200 граммов за один прием пищи и не более 400 граммов в день. Детям до трех лет шашлык нельзя, после стоит выбирать только нежирное мясо. С 3 до 5 лет — курицу или индейку (не больше двух небольших кусков), с 6 до 10 лет — до 60 граммов шашлыка, с 10 до 12 лет — около 90 граммов (при отсутствии проблем с желудком). Рекомендуется кормить детей шашлыком не чаще раза в неделю.

Важно срезать сильно подгоревшую корочку, так как в ней содержится много вредных веществ. К шашлыку лучше подавать много овощей и зелени.